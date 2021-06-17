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17 июня 2021, новость

Актер «Страстей Христовых» рассказал об «очень жестокой роли»

52-летний Джеймс Кэвизел вспомнил о своих мучениях на съемках у Мэла Гибсона
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Исполнитель главной роли в фильме «Страсти Христовы» актер Джеймс Кэвизел рассказал об «очень жестокой роли», которую ему пришлось пережить за время съемок у Мэла Гибсона, пишет LadBible.

52-летний актер рассказал, что во время работы над фильмом висел почти голый на кресте, обдуваемый ветрами, в течение нескольких недель съемок. Во время Нагорной проповеди в него попал разряд молнии. Он получил 14-дюймовую (35 сантиметровую) рану на спине во время сцен бичевания Христа. Кэвизел также вывихнул плечо, неся крест по пути к Голгофе. Он терпел порезы, царапины и боль от ударов цепями, которые носил.

Не многих поражает молния, а я это испытал. Пять с половиной месяцев холода! Из-за этого фильма мне пришлось сделать две операции на сердце, включая одну на открытом сердце.
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Актер также подхватил пневмонию и легочную инфекцию: «Выходить на мороз, ночью, при холодном ветре, было ужасно. Мы были на утесе высотой в тысячу футов (304 метра), и ветер обдувал его. У меня было вывихнуто левое плечо. Вдобавок ко всему у меня была пневмония. Я действительно заболел».

Тем не менее, по словам Кэвизела, он не жалеет о том, что согласился сниматься в таких экстремальных условиях.

Если бы мы снимали этот фильм в студии, вы бы не увидели того эффекта. Стоило ли оно того? Абсолютно.

В разговоре с CBN еще в 2004 году Кэвизел сказал, что Мэл Гибсон предупредил его о том, что эта роль разрушит его карьеру. «Я хочу, чтобы ты знал, через что предстоит пройти. Ты можешь больше никогда не работать. Я сказал ему: "Мэл, вот во что я верю. У всех нас есть крест, который мы должны нести. Я должен нести свой собственный крест. Если мы не будем нести наши кресты, мы будем раздавлены их тяжестью. Так что давайте пойдем и сделаем это"», — сказал тогда Кэвизел.

7.7
Страсти Христовы
2004/США16+драмаисторический
Моя оценка

Фильм «Страсти Христовы», снятый режиссером Мэлом Гибсоном, собрал в мировом прокате более 612 миллионов долларов и стал одним из самых обсуждаемых фильмов из-за сцен насилия и страдания Христа перед распятием.

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