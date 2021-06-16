Шпица, Иванова и другие звезды с детьми на премьере мультфильма

Мультфильм рассказывает о почти беззаботных летних каникулах мальчика по имени Лука в одном из прибрежных городков итальянской Ривьеры. В компании нового друга Альберто он проводит жаркие дни, наполненные удивительными событиями и омраченные лишь тем фактом, что они с Альберто — монстры из морских глубин, на которых охотятся все рыбаки города.