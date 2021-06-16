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16 июня 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Шпица, Иванова и другие звезды с детьми на премьере мультфильма

Знаменитости поддержали выход новой анимационной ленты «Лука»
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера нового анимационного приключения Disney и Pixar «Лука». Мультфильм первым зрителям представили актеры, подарившие свои голоса героям ленты: Елизавета Гырдымова (Монеточка), Федор Парамонов, Андрей Арчаков, Александр Горчилин и Марко Динелли.

Гостями премьеры стали звезды российского кино и шоу-бизнеса: Екатерина Шпица, Светлана ИвановаАнна Бегунова, Дмитрий Чеботарев, Анна Бутурлина, Ирина Муромцева, Ольга Бурковская, Александр Бердников, Михаил Козырев, Кирилл Зайцев и многие другие.

Лука
2021/США6+детскиймультфильмыприключениясемейныйфэнтези

Мультфильм рассказывает о почти беззаботных летних каникулах мальчика по имени Лука в одном из прибрежных городков итальянской Ривьеры. В компании нового друга Альберто он проводит жаркие дни, наполненные удивительными событиями и омраченные лишь тем фактом, что они с Альберто — монстры из морских глубин, на которых охотятся все рыбаки города.

Анимационная лента «Лука» выйдет в широкий прокат 17 июня.

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