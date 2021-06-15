Чеченский писатель оспорит авторство «Аватара»

Кадр из фильма «Аватар»

Чеченский писатель Руслан Закриев в третий раз предпримет попытку оспорить авторство фильма «Аватар». Фантаст намерен через суд добиться признания себя соавтором картины Джеймса Кэмерона, передает газета «Известия» со ссылкой на адвоката писателя Дмитрия Казацкера.

Закриев подал иск к российскому представительству 20th Century Fox International, которая представила фильм в 2009 году. Он настаивает на том, что в «Аватаре» заимствован сюжет его романа «Секретное оружие», который был опубликован в интернете еще в 2002 году, в том числе конкретные фрагменты и диалоги.

Хамовнический районный суд Москвы приступил к рассмотрению иска Закриева 15 июня.

«Ранее там отказались рассматривать наш иск, но мы оспорили это решение в Мосгорсуде, и теперь суд рассмотрит это дело», — сообщил Казацкер. Адвокат добавил, что представители истца будут настаивать на привлечении к процессу лично Джеймса Кэмерона.

До этого Закриев уже дважды предпринимал попытки подать иск с требованиями к Кэмерону. В 2015 году писатель обратился в суд Ставропольского края, а в 2019-м — в Чечне, однако оба раза иск принять отказывались.

«Аватар» вышел в прокат в 2009 году. При бюджете в 237 миллионов долларов лента заработала в мировом прокате более 2,7 миллиарда долларов и десять лет удерживала лидерство по сборам, уступив в 2019-м фильму «Мстители: Финал».