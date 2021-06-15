Хабенский оценил идею продолжения «Дозоров»

Актер Константин Хабенский в интервью ТАСС оценил идею съемок продолжения киносаги «Дозоры».
В нулевые он сыграл главного героя снятых по книгам Сергея Лукьяненко «Дозоров» — обладателя суперспособностей Антона Городецкого. По словам Хабенского, он мог бы снова согласиться на роль Городецкого, потому что «это будет качественно другая история».
Если — с удовольствием поделюсь своими мыслями, которые у меня накопились. Я тоже считаю, что история «Дозоров», история Городецкого и других персонажей сейчас может быть очень востребованной.
Однако, подчеркнул Хабенский, важно, какой режиссер возьмется за проект и хватит ли у него «сил и таланта».
В ноябре 2020 года Сергей Лукьяненко рассказал, что третья книга о маге Антоне Городецком, «Сумеречный дозор», может быть экранизирована. По его словам, у продюсеров есть планы на перезапуск франшизы «Дозоров». Он предположил, что история Городецкого может быть продолжена в сериальном формате.
Напомним, фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор» по романам Лукьяненко о мире Иных снял Тимур Бекмамбетов. В лентах, кроме Хабенского, снялись Валерий Золотухин, Владимир Меньшов, Мария Порошина, Жанна Фриске.