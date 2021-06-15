Хабенский оценил идею продолжения «Дозоров»

Константин Хабенский | Источник: Legion-Media.ru

Актер Константин Хабенский в интервью ТАСС оценил идею съемок продолжения киносаги «Дозоры».

В нулевые он сыграл главного героя снятых по книгам Сергея Лукьяненко «Дозоров» — обладателя суперспособностей Антона Городецкого. По словам Хабенского, он мог бы снова согласиться на роль Городецкого, потому что «это будет качественно другая история».

Если — с удовольствием поделюсь своими мыслями, которые у меня накопились. Я тоже считаю, что история «Дозоров», история Городецкого и других персонажей сейчас может быть очень востребованной. Константин Хабенский

Однако, подчеркнул Хабенский, важно, какой режиссер возьмется за проект и хватит ли у него «сил и таланта».