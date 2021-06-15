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15 июня 2021, новость

Хабенский оценил идею продолжения «Дозоров»

Актер подчеркнул, что история вполне может быть востребованной в наши дни
Константин Хабенский | Источник: Legion-Media.ru

Актер Константин Хабенский в интервью ТАСС оценил идею съемок продолжения киносаги «Дозоры».

В нулевые он сыграл главного героя снятых по книгам Сергея Лукьяненко «Дозоров» — обладателя суперспособностей Антона Городецкого. По словам Хабенского, он мог бы снова согласиться на роль Городецкого, потому что «это будет качественно другая история».

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Если — с удовольствием поделюсь своими мыслями, которые у меня накопились. Я тоже считаю, что история «Дозоров», история Городецкого и других персонажей сейчас может быть очень востребованной.
Константин Хабенский

Однако, подчеркнул Хабенский, важно, какой режиссер возьмется за проект и хватит ли у него «сил и таланта».

В ноябре 2020 года Сергей Лукьяненко рассказал, что третья книга о маге Антоне Городецком, «Сумеречный дозор», может быть экранизирована. По его словам, у продюсеров есть планы на перезапуск франшизы «Дозоров». Он предположил, что история Городецкого может быть продолжена в сериальном формате.

6.9
Ночной дозор
2004/Россия12+триллербоевикфэнтези
Моя оценка

Напомним, фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор» по романам Лукьяненко о мире Иных снял Тимур Бекмамбетов. В лентах, кроме Хабенского, снялись Валерий ЗолотухинВладимир МеньшовМария ПорошинаЖанна Фриске

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