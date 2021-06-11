Горбачев отреагировал на сериал о себе

Исполняющий главную роль в спектакле Театра Наций «Горбачев» Евгений Миронов создаст по его мотивам одноименную 20-серийную историческую драму в сотрудничестве с IVI Originals.
В центре повествования — уникальная история политика, перевернувшего судьбу страны, и его жены. Главные роли в сериале, как и в спектакле, исполнят Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.
Сам Михаил Сергеевич Горбачев одобрил идею проекта:
Побывав на премьере спектакля, я был приятно удивлен тем, как Евгений Миронов перевоплощается на сцене. И для меня очень важно, что именно он и Чулпан Хаматова, которая фантастически похожа на Раису Максимовну, перенесут созданные ими образы на экраны. Я Жене и Чулпан доверяю, хорошо их знаю, это прекрасные актеры и глубокие люди.
Как сообщается, в настоящее время ведется активная работа над сценарием. Производством сериала займется студия «Третий Рим», художественным руководителем которой является Евгений Миронов. Помимо исполнения главной роли, он выступает и в качестве со-продюсера проекта.
По форме мы хотим создать большое кино о больших людях и большой стране. Пусть и в формате сериала, но не теряя при этом масштаб и размах истории.
Премьера многосерийной исторической драмы «Горбачев» о жизни первого президента Советского Союза запланирована на 2023 год эксклюзивно в онлайн-кинотеатре IVI.