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11 июня 2021, новость

По мотивам «Властелина колец» снимут аниме

В настоящий момент идет кастинг актеров, которые озвучат персонажей
Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

По мотивам фэнтези-саги британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» снимут полнометражный аниме-мультфильм. Об этом сообщает Deadline.

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Проект получил название «Война Рохиррима». Сюжет картины расскажет о Хельме Молоторуком, короле одного из государств людей Средиземья Рохан. Отмечается, что в настоящий момент идет кастинг актеров, которые озвучат персонажей.

Режиссером аниме выступит создатель экранизаций научно-фантастической манги «Призрак в доспехах», японский аниматор Кэндзи Камияма. Сюжет адаптируют авторы сериала «Темный кристалл: Эпоха сопротивления» Уилл Мэтьюз и Джеффри Эддис. Консультантом проекта назначена сценаристка оригинальной кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец» Филиппа Бойенс. Другие подробности о новом мультфильме пока не раскрываются.

В январе текущего года стало известно, что Netflix выпустит аниме про Лару Крофт — главную героиню франшизы видеоигр Tomb Raider. Дату премьеры анимационного проекта о расхитительнице гробниц не называли.

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