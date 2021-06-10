Для Пересильд начали изготавливать скафандр для полета на МКС

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие «Звезда» приступило к изготовлению скафандров для актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые отправятся на МКС для съемок художественного фильма «Вызов». Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Сергей Поздняков.

Новость Юлия Пересильд впервые высказалась о своем полете в космос

По словам гендиректора НПП «Звезда», на предприятии также были сделаны гипсовые слепки, по которым будут созданы ложементы для кресел (они изготавливаются индивидуально для каждого участника космического полета).

Напомним, ранее сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.