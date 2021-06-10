Для Пересильд начали изготавливать скафандр для полета на МКС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/.
По словам гендиректора НПП «Звезда», на предприятии также были сделаны гипсовые слепки, по которым будут созданы ложементы для кресел (они изготавливаются индивидуально для каждого участника космического полета).
Напомним, ранее сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.
Старт корабля «Союз МС-19» запланирован на 5 октября. Как стало известно в мае, в основной экипаж вошли космонавт Антон Шкаплеров, Юлия Пересильд и Клим Шипенко, в дублирующий — космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.