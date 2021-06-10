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10 июня 2021, фоторепортажСъемки

Подкаминская играет мать подростка-инвалида: фото со съемок

Актриса занята в мотивационной драме молодого режиссера Рината Махмудова
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Звезда сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» Елена Подкаминская приступила к работе над новым проектом — фильмом «Шинед О'Коннор». В качестве режиссера мотивационной драмы в духе таких картин, как «1+1» и «Малышка на миллион», выступает выпускник режиссерского факультета ВГИКа (мастерская А.Е. Учителя, А.И. Гелейна) Ринат Махмудов. 

Проект привлек меня интересным сценарием и, конечно же, моей героиней. Алла — это образ женщины-матери с драматической судьбой, готовой на все ради спасения сына, прикованного к инвалидной коляске. В своей актерской работе с таким характером, такой женской индивидуальностью я еще не сталкивалась, и потому этот проект мне особенно интересен и важен.
Елена Подкаминская
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По сюжету фильма, главной героине (Анастасия Самылова) чуть больше двадцати, она совсем недавно из детского дома и еще не успела адаптироваться к самостоятельной взрослой жизни. Она с детства привыкла решать проблемы кулаками и теперь все свободное время проводит в подвальном зале, на ринге для боев без правил. Однако в глубине души она мечтает не калечить людей, а лечить их. Мечта выглядит недосягаемой, ведь денег на учебу нет, а в больницу работать без образования не берут.

Однажды судьба сводит ее с подростком-инвалидом (Иван Логинов), мать которого разрывается между работой на заводе и ухажером-полицейским (Федор Лавров). Эта встреча меняет жизни всех героев фильма.

 Продюсером картины выступает Федор Попов, руководитель продюсерского центра «ВГИК-Дебют», под чьим руководством был выпущен целый ряд успешных проектов, снятых выпускниками и студентами ВГИКа: фильм Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Бык» Бориса Акопова и многие другие.

Съемки продлятся до конца июня.

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