Подкаминская играет мать подростка-инвалида: фото со съемок

Проект привлек меня интересным сценарием и, конечно же, моей героиней. Алла — это образ женщины-матери с драматической судьбой, готовой на все ради спасения сына, прикованного к инвалидной коляске. В своей актерской работе с таким характером, такой женской индивидуальностью я еще не сталкивалась, и потому этот проект мне особенно интересен и важен.

По сюжету фильма, главной героине (Анастасия Самылова) чуть больше двадцати, она совсем недавно из детского дома и еще не успела адаптироваться к самостоятельной взрослой жизни. Она с детства привыкла решать проблемы кулаками и теперь все свободное время проводит в подвальном зале, на ринге для боев без правил. Однако в глубине души она мечтает не калечить людей, а лечить их. Мечта выглядит недосягаемой, ведь денег на учебу нет, а в больницу работать без образования не берут.