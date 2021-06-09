Стало известно, кто сыграет Галю в голливудской «Иронии судьбы»

Она сыграет девушку главного героя — американский вариант «Гали», которую в советской версии играла Ольга Науменко . Героиня Петш будет ожидать, что избранник сделает ей предложение в Новый год, однако череда случайностей меняет планы.

Напомним, сыгравшая одну из ролей в оригинальном фильме Эльдара Рязанова Валентина Талызина усомнилась в успехе англоязычной версии «Иронии судьбы». В свою очередь, актриса Барбара Брыльска не уверена, что новую картину ждет такой же успех, как в СССР.