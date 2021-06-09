Стало известно, кто сыграет Галю в голливудской «Иронии судьбы»

Сыгравшая Шерил в сериале «Ривердэйл» актриса Мэделин Петш снимется в голливудской версии фильма «Ирония судьбы, или С легким паром», сообщает Deadline.
Она сыграет девушку главного героя — американский вариант «Гали», которую в советской версии играла Ольга Науменко. Героиня Петш будет ожидать, что избранник сделает ей предложение в Новый год, однако череда случайностей меняет планы.
Мэделин Петш присоединится к уже вошедшим в актерский состав проекта Эмме Робертс, Томасу Манну и Льюису Тану. Режиссером проекта стал Марюс Вайсберг («Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения»).
Напомним, сыгравшая одну из ролей в оригинальном фильме Эльдара Рязанова Валентина Талызина усомнилась в успехе англоязычной версии «Иронии судьбы». В свою очередь, актриса Барбара Брыльска не уверена, что новую картину ждет такой же успех, как в СССР.