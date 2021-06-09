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9 июня 2021, новость

Стало известно, кто сыграет Галю в голливудской «Иронии судьбы»

Актриса присоединилась к вошедшим в каст ранее Эмме Робертс, Томасу Манну и Льюису Тану
Ольга Науменко и Мэделин Петш

Сыгравшая Шерил в сериале «Ривердэйл» актриса Мэделин Петш снимется в голливудской версии фильма «Ирония судьбы, или С легким паром», сообщает Deadline.

Она сыграет девушку главного героя — американский вариант «Гали», которую в советской версии играла Ольга Науменко. Героиня Петш будет ожидать, что избранник сделает ей предложение в Новый год, однако череда случайностей меняет планы.

8.1
Ирония судьбы, или С легким паром!
1975/СССРмелодрамакомедия
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Мэделин Петш присоединится к уже вошедшим в актерский состав проекта Эмме Робертс, Томасу Манну и Льюису Тану. Режиссером проекта стал Марюс ВайсбергЛюбовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения»).

Напомним, сыгравшая одну из ролей в оригинальном фильме Эльдара Рязанова Валентина Талызина усомнилась в успехе англоязычной версии «Иронии судьбы». В свою очередь, актриса Барбара Брыльска не уверена, что новую картину ждет такой же успех, как в СССР.

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