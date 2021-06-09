В Крыму снесли забор из «Кавказской пленницы»

Александр Демьяненко в фильме «Кавказская пленница»

В Симферополе демонтировали забор, который появлялся в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», сообщает «Крыминформ».

На фоне этого забора снимали побег главного героя Шурика из психиатрической лечебницы. Этот забор располагался на улице Войкова вокруг бывшего консервного завода имени 1 мая. Предположительно, он был убран на месте подготовки нового строительства.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на экскурсовода Вячеслава Хачатуряна, «Кавказскую пленницу» снимали преимущественно в Алуште, также съемки проходили в других районах Крыма — Бахчисарайском районе, Симферополе, около гор Ай-Петри и Демерджи.

Например, первые кадры появления Нины ( Наталья Варлей ) в кадре снимали в Алуште, переулок Крапивного, 5. В этом доме до сих пор живут люди. Недалеко от него находится знаменитая лестница, по которой спускалась главная героиня и очаровала товарища Саахова ( Владимир Этуш ).