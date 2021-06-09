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9 июня 2021, новость

Моргенштерн пришел к Урганту и высказался о «Премии Муз-ТВ»

Рэпер прокомментировал свое поведение на церемонии вручения музыкальной премии
Моргенштерн | Источник: Алексей Молчановский

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) высказался после скандала на вручении «Премии Муз-ТВ». Исполнитель впервые рассказал о произошедшем в эфире шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Артист заявил, что доволен тем, как прошла премия. По мнению рэпера, его поражение обсуждала вся страна, и в результате он получил абсолютно бесплатный пиар. Артист заявил:

Я шел на Муз-ТВ, чтобы устроить шоу, и я его устроил. На самом деле, спасибо Муз-ТВ, что я не победил. Если бы я победил, было бы скучно. А так получилось идеально.
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Моргенштерн подчеркнул, что не сомневался в победе во всех четырех номинациях. «Конечно, был уверен, что заберу все четыре награды. Мне казалось, что это честная премия. Да, возможно, в каких-то категориях я уступил справедливо, но разве Артур Пирожков — лучший исполнитель прошедшего года? Мне кажется, всем очевидно, кто был лучшим», — подчеркнул рэпер.

Ранее на церемонии вручения премии звание «Лучший исполнитель» получил Александр Ревва (в образе Артура Пирожкова). Тогда Моргенштерн выскочил на сцену и потребовал, чтобы зрители решили, кто лучший — он или Артур Пирожков, — после чего Ксения Собчак предложила решение: проверить рэпера на наркотики, так как, «судя по глазам», Моргенштерн его не пройдет. После очередной реплики о нечестном голосовании, рэпер завершил протесты нецензурными оценками музыкальной награды и покинул сцену.

Отметим, что скандал с Моргенштерном стал не единственным инцидентом на премии. Так, широкий резонанс вызвало выступление на церемонии Филиппа Киркорова и Dava. Роскомнадзор вспоследствии сообщил, что проведет проверку трансляции на предмет пропаганды ЛГБТ. Позже с резкой критикой номера артистов выступила продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, после чего заявила о прекращении сотрудничества с певицей и желании покончить с шоу-бизнесом.

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