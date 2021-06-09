В США названы 12 российских кинозвезд, от которых ждут прорыва

Авторитетное американское издание о шоу-бизнесе Variety составило список из 12 российских кинозвезд, от которых ждут прорыва в мировой индустрии развлечений. Топ был составлен к открытию международного онлайн-рынка аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital.
В список вошли: готовящаяся к роли в экранизации «Анны Карениной» для Netflix актриса Светлана Ходченкова, звезда «Нового папы» Паоло Соррентино Юлия Снигирь, знакомая зарубежному зрителю по сериалу «Лучше, чем люди» Паулина Андреева, сценаристка Любовь Мульменко («Купе номер шесть»), режиссер Элла Манжеева, Юрий Борисов, которого Каннский фестиваль скоро увидит в «Петровых в гриппе», Александр Кузнецов, который скоро появится во французском фильме «Мой легионер», а также известный международному зрителю по «Игре престолов» Юрий Колокольников.
Издание цитирует родившегося в Москве и выросшего в Канаде Колокольникова:
С раннего детства я жил между востоком и западом. Я видел, как мир объединялся, несмотря на все разногласия. Мы хотим узнать друг друга. И я хочу быть частью этой соединительной ткани.
Кроме того, в топе оказались актер и режиссер Евгений Сангаджиев (Happy End), режиссеры Филипп Юрьев («Китобой»), Михаил Локшин («Серебряные коньки», «Воланд»), Иван И. Твердовский («Конференция»).
Международный онлайн-рынок аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital пройдет с 8 по 10 июня. Он организован «Роскино» при поддержке Департамента предпринимательства, инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий и Минкультуры России.