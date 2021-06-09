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9 июня 2021, новость

В США названы 12 российских кинозвезд, от которых ждут прорыва

В список восходящих за рубежом звезд российского кино вошли Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Паулина Андреева и многие другие
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Авторитетное американское издание о шоу-бизнесе Variety составило список из 12 российских кинозвезд, от которых ждут прорыва в мировой индустрии развлечений. Топ был составлен к открытию международного онлайн-рынка аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital.

В список вошли: готовящаяся к роли в экранизации «Анны Карениной» для Netflix актриса Светлана Ходченкова, звезда «Нового папы» Паоло Соррентино Юлия Снигирь, знакомая зарубежному зрителю по сериалу «Лучше, чем люди» Паулина Андреева, сценаристка Любовь МульменкоКупе номер шесть»), режиссер Элла Манжеева, Юрий Борисов, которого Каннский фестиваль скоро увидит в «Петровых в гриппе», Александр Кузнецов, который скоро появится во французском фильме «Мой легионер», а также известный международному зрителю по «Игре престолов» Юрий Колокольников.

Издание цитирует родившегося в Москве и выросшего в Канаде Колокольникова:

Новость
Актеры и актрисы, которые нас впечатлили в 2020 году
С раннего детства я жил между востоком и западом. Я видел, как мир объединялся, несмотря на все разногласия. Мы хотим узнать друг друга. И я хочу быть частью этой соединительной ткани.

Кроме того, в топе оказались актер и режиссер Евгений Сангаджиев (Happy End), режиссеры Филипп ЮрьевКитобой»), Михаил ЛокшинСеребряные коньки», «Воланд»), Иван И. ТвердовскийКонференция»).

Международный онлайн-рынок аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital пройдет с 8 по 10 июня. Он организован «Роскино» при поддержке Департамента предпринимательства, инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий и Минкультуры России.

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