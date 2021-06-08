От Безруковой до Гайдуляна: звезды на показе «Красного Призрака»

В московском кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера фильма про супергероев-партизан «Красный Призрак». Премьеру экшена с Юрием Борисовым посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса: Ирина Безрукова, Андрей Гайдулян, Алина Алексеева, Роман Костомаров с Оксаной Домниной и многие другие знаменитости.
Картину первым зрителям представили режиссер Андрей Богатырев и актеры Михаил Горевой, Алексей Шевченков, Вольфганг Черни, Полина Чернышова, Павел Абраменков, Пауль Орлянский, Михаил Мелин, Олег Васильков.
Действие фильма «Красный Призрак» разворачивается зимой 1941 года, когда в районе поселка Вязьма отряд советских солдат сталкивается в неравном бою с особым подразделением Вермахта. Помощь нашим оказывает неизвестный воин, которого ищут немцы. Его называют Красный Призрак.
Картина выходит в прокат 10 июня.