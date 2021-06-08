От Безруковой до Гайдуляна: звезды на показе «Красного Призрака»

Действие фильма «Красный Призрак» разворачивается зимой 1941 года, когда в районе поселка Вязьма отряд советских солдат сталкивается в неравном бою с особым подразделением Вермахта. Помощь нашим оказывает неизвестный воин, которого ищут немцы. Его называют Красный Призрак.