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8 июня 2021, новость

В Голливуде готовятся снимать фильм о Харви Вайнштейне

Названы имена актрис на роли авторов расследования по нашумевшему делу
Харви Вайнштейн | Источник: Legion-Media.ru

Съемки голливудского фильма, который посвящен скандалу с известным американским продюсером Харви Вайнштейном, обвиненным в домогательствах и изнасилованиях десятков женщин, начнется этим летом, сообщает издание Deadline.

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Фильм «Она сказала» будет снят студией Universal Pictures на основе одноименной книги 2019 года, которая представляет собой компиляцию расследования газеты The New York Times по делу о домогательствах и насилии Вайнштейна против актрис и других женщин.

Предполагается, что роли двух журналисток Меган Твохей и Джоди Кантор — авторов расследования и книги — исполнят актрисы Кэри Маллиган и Зои Казан. На данном этапе происходит финальный этап переговоров.

Режиссировать картину будет немецкая актриса и режиссер Мария Шрайдер, сценаристом — лауреат премии «Оскар» Ребекка Ленкиевич из Великобритании. О дате релиза пока информации нет.

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