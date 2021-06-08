В Голливуде готовятся снимать фильм о Харви Вайнштейне

Съемки голливудского фильма, который посвящен скандалу с известным американским продюсером Харви Вайнштейном , обвиненным в домогательствах и изнасилованиях десятков женщин, начнется этим летом, сообщает издание Deadline.

Фильм «Она сказала» будет снят студией Universal Pictures на основе одноименной книги 2019 года, которая представляет собой компиляцию расследования газеты The New York Times по делу о домогательствах и насилии Вайнштейна против актрис и других женщин.