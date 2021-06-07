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7 июня 2021, фоторепортажСъемки

Глюкоза и Яглыч играют пару с детьми: первые фото со съемок

Актеры приступили к работе над семейным фильмом «Моя ужасная сестра»
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

В Санкт-Петербурге стартовали съемки семейного фильма «Моя ужасная сестра» совместного производства компаний «Мотор Фильм Студия» и «СМАРТ фильм» при поддержке Фонда кино. Главные роли в нем исполнят Наталья Ионова (Глюк'Oza) и Владимир Яглыч.

По сюжету картины, Максим и Юля искренне любят друг друга и давно бы приняли решение жениться, если бы не сомнения Юли по поводу того, как ее дочь от прошлого брака (София Петрова) примет нового папу. Совершенно неожиданно дочь Максима (Марта Кесслер) переезжает к отцу. И без того непростая ситуация осложняется еще больше: две чужие друг другу девочки вынужденно становятся сестрами и конкурируют за внимание родителей.

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Режиссером фильма стал Александр Галибин. Он подчеркивает, что выбор актрис на детские роли был не сложным — с Мартой и Софией он уже работал на съемках картины «Маруся Фореvа!» и «Сестренка», а вот найти актеров на главные взрослые роли было гораздо труднее.

Но, к счастью, все сложилось отлично – Володя и Наташа прекрасно смотрятся вместе и органичны в своих образах.
Александр Галибин

Наталья Ионова, известная не только как певица, но и как актриса серии фильмов Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения», признается, что давно хотела попробовать себя в новом амплуа, и работа в «Моей ужасной сестре» стала именно таким шансом.

Я ждала момента, чтобы сыграть в чем-то новом, поработать с новым режиссером и вообще как-то сменить амплуа, и здесь, на мой взгляд, очень добрая картина, позитивный сценарий с очень важными и нужными ценностями в наше время.
Наталья Ионова (Глюк'Ozа)

Съемки фильма продлятся до конца июня и будут проходить не только в Петербурге, но и в Выборге. Релиз «Моей ужасной сестры» намечен на осень 2021 года. 

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