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7 июня 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Хелена Бонем Картер, Пол Мескал и другие на церемонии BAFTA

Триумфатором премии стал сериал «Я могу уничтожить тебя»
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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. В Лондоне состоялась церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Мероприятие прошло в телевизионном центре «Би-би-си» без зрителей и при соблюдении мер социального дистанцирования между присутствовавшими в зале номинантами. Ведущим мероприятия выступил комик Ричард Айоади. По красной дорожке прошли Хелена Бонем Картер, Пол Мескал, Джоди Комер и другие знаменитости.

Многосерийный фильм «Я могу уничтожить тебя» стал главным триумфатором премии BAFTA, в частности завоевав награду в номинации «Лучший мини-сериал».

5.3
Я могу уничтожить тебя
2020/США, Великобритания16+драма
Моя оценка

Лента, состоящая из 12 эпизодов и созданная при поддержке вещательной корпорации «Би-би-си» и американской телекомпании HBO, рассказывает о попытках молодой чернокожей писательницы вернуться к прежней жизни после изнасилования. Исполнившая главную роль в сериале артистка Михаэла Коэл стала победительницей в категории «Лучшая актриса».

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Лучшим актером был признан Пол Мескал, сыгравший в драматическом сериале «Нормальные люди».

Награду за лучшую мужскую роль второго плана забрал Малачи Кирби из мини-сериала «Голос перемен», а за лучшую женскую роль второго плана — Рэки Айола, участвовавшая в съемках телевизионного фильма «Энтони». Лучшим комедийным актером был назван Чарли Купер из сериала «Эта страна», в то время как в номинации «Лучшая комедийная актриса» победила Эйми Лу Вуд из сериала «Половое воспитание».

В категории «Лучшая драма» премия досталась сериалу «Спаси меня». Лауреатом телепремии BAFTA в номинации «Лучшая международная программа» стал документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» американского режиссера Дэвида Фрэнса. Картина, повествующая о ситуации с правами ЛГБТ-сообщества в Чеченской Республике, вышла на HBO в июне прошлого года.

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