Хелена Бонем Картер, Пол Мескал и другие на церемонии BAFTA

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. В Лондоне состоялась церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Мероприятие прошло в телевизионном центре « Би-би-си» без зрителей и при соблюдении мер социального дистанцирования между присутствовавшими в зале номинантами. Ведущим мероприятия выступил комик Ричард Айоади. По красной дорожке прошли Хелена Бонем Картер, Пол Мескал, Джоди Комер и другие знаменитости.

Многосерийный фильм «Я могу уничтожить тебя» стал главным триумфатором премии BAFTA, в частности завоевав награду в номинации «Лучший мини-сериал».

Лента, состоящая из 12 эпизодов и созданная при поддержке вещательной корпорации « Би-би-си» и американской телекомпании HBO, рассказывает о попытках молодой чернокожей писательницы вернуться к прежней жизни после изнасилования. Исполнившая главную роль в сериале артистка Михаэла Коэл стала победительницей в категории «Лучшая актриса».

Лучшим актером был признан Пол Мескал, сыгравший в драматическом сериале «Нормальные люди».

Награду за лучшую мужскую роль второго плана забрал Малачи Кирби из мини-сериала «Голос перемен», а за лучшую женскую роль второго плана — Рэки Айола, участвовавшая в съемках телевизионного фильма «Энтони». Лучшим комедийным актером был назван Чарли Купер из сериала «Эта страна», в то время как в номинации «Лучшая комедийная актриса» победила Эйми Лу Вуд из сериала «Половое воспитание».