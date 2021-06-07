Лобода, Бузова, Собчак, Ивлеева: все звезды на «Премии Муз-ТВ»

В московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялось ежегодное вручение премии канала «Муз-ТВ». Самые востребованные и популярные звезды российского шоу-бизнеса: Светлана Лобода, Моргенштерн, Ольга Бузова, Тимати, Dava, Даня Милохин, Филипп Киркоров, Алсу с дочерью Микеллой Абрамовой, Полина Гагарина и многие другие — блеснули на красной дорожке, а затем устроили незабываемое шоу для зрителей. Ведущими вечера стали Ксения Собчак, Александр Ревва, Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев.
Выступления артистов наверняка запомнятся зрителям надолго. Так, Светлана Лобода, чей номер открывал программу «Начало Света», спустилась на сцену в прозрачной сфере.
Николай Басков и Даня Милохин эпатировали публику выступлением на золотом унитазе люксового бренда, а выступивший после них в дуэте с Dava Филипп Киркоров прокатился в ковше экскаватора.
Главной интригой вечера стали имена победителей премии за два года, выбранных путем зрительского голосования. Награды в главных номинациях — «Лучшая песня», «Лучшая исполнительница» и «Лучший исполнитель» — получили Jony (за трек «Комета»), Zivert и Артур Пирожков соответственно. Впрочем, с результатами согласились не все: Моргенштерн рассчитывал на все четыре тарелки, на которые был номинирован. Но все-таки одну награду он получил за совместный клип с Тимати El problema.
Также тарелки в этот вечер забрали Клава Кока и Niletto («Лучшая коллаборация»), Artik & Asti («Лучший альбом»), Little Big («Лучшая группа»).