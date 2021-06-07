Лобода, Бузова, Собчак, Ивлеева: все звезды на «Премии Муз-ТВ»

Николай Басков и Даня Милохин эпатировали публику выступлением на золотом унитазе люксового бренда, а выступивший после них в дуэте с Dava Филипп Киркоров прокатился в ковше экскаватора.

Главной интригой вечера стали имена победителей премии за два года, выбранных путем зрительского голосования. Награды в главных номинациях — «Лучшая песня», «Лучшая исполнительница» и «Лучший исполнитель» — получили Jony (за трек «Комета»), Zivert и Артур Пирожков соответственно. Впрочем, с результатами согласились не все: Моргенштерн рассчитывал на все четыре тарелки, на которые был номинирован. Но все-таки одну награду он получил за совместный клип с Тимати El problema.