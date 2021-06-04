Анастасия Макеева рассказала о проблемах со здоровьем

Актриса Анастасия Макеева рассказала в инстаграме о проблемах со здоровьем. По ее словам, незадолго до свадьбы с бизнесменом Романом Мальковым она лишилась голоса, однако решила не уходить на больничный.

Это одно из самых опасных, что может лишить голоса на несколько месяцев, и мне надо держать голосовой режим.

Она также призналась, что «в погоне за быстрым возвратом голоса обманула врача, сказав, что ела и спала», из-за чего после процедур по восстановлению связок Макеева пережила затяжной обморок, который, как объяснила актриса, мог грозить ей комой, однако все обошлось.