Анастасия Макеева рассказала о проблемах со здоровьем

Актриса Анастасия Макеева рассказала в инстаграме о проблемах со здоровьем. По ее словам, незадолго до свадьбы с бизнесменом Романом Мальковым она лишилась голоса, однако решила не уходить на больничный.
Как выяснилось, Макеева перенесла кровоизлияние в левую голосовую связку.
Это одно из самых опасных, что может лишить голоса на несколько месяцев, и мне надо держать голосовой режим.
Она также призналась, что «в погоне за быстрым возвратом голоса обманула врача, сказав, что ела и спала», из-за чего после процедур по восстановлению связок Макеева пережила затяжной обморок, который, как объяснила актриса, мог грозить ей комой, однако все обошлось.
Напомним, помимо ролей в кино («Всадник по имени Смерть», «Анна Каренина. История Вронского») и сериалах («Манекенщица»), Анастасия Макеева принимала участие во многих популярных телешоу, включая «Три аккорда», «Точь-в-точь!», и «Ледниковый период».