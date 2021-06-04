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4 июня 2021, новость

Анастасия Макеева рассказала о проблемах со здоровьем

Актриса призналась, что едва не лишилась голоса, пережив кровоизлияние в голосовую связку
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Актриса Анастасия Макеева рассказала в инстаграме о проблемах со здоровьем. По ее словам, незадолго до свадьбы с бизнесменом Романом Мальковым она лишилась голоса, однако решила не уходить на больничный.

Как выяснилось, Макеева перенесла кровоизлияние в левую голосовую связку.

Это одно из самых опасных, что может лишить голоса на несколько месяцев, и мне надо держать голосовой режим.
Анастасия Макеева

Она также призналась, что «в погоне за быстрым возвратом голоса обманула врача, сказав, что ела и спала», из-за чего после процедур по восстановлению связок Макеева пережила затяжной обморок, который, как объяснила актриса, мог грозить ей комой, однако все обошлось.

Напомним, помимо ролей в кино («Всадник по имени Смерть», «Анна Каренина. История Вронского») и сериалах («Манекенщица»), Анастасия Макеева принимала участие во многих популярных телешоу, включая «Три аккорда», «Точь-в-точь!», и «Ледниковый период».

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