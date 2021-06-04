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4 июня 2021, новость

Дарья Мороз рассказала, как отец оценивает ее актерскую работу

Актриса также поделилась впечатлениями от совместной работы с бывшим мужем Константином Богомоловым

Успешная актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью изданию Passion рассказала о совместной работе с отцом — режиссером Юрием Морозом. Как известно, он стал постановщиком третьего сезона нашумевшего сериала «Содержанки», где Дарья исполняет одну из главных ролей.

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На вопрос журналиста о том, как отец оценивает ее актерскую работу, актриса призналась: 

Честно говоря, я не знаю! Он любит, когда я нахожусь в каких-то острохарактерных проявлениях больше, чем в драматических. На самом деле, папа чаще принимает мои работы, чем не принимает.
Дарья Мороз

Также Мороз высказалась о работе с бывшим мужем, режиссером Константином Богомоловым. По ее словам, он «очень требовательный» и «иногда использует очень жесткие методы, но делает это всегда для достижения цели, а не чтобы просто обидеть артиста». Напомним, Богомолов выступал режиссером первого сезона «Содержанок». Кроме того, Мороз играла во многих театральных постановках бывшего супруга.

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