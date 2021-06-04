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4 июня 2021, новость

Cъемки «Индианы Джонса 5» с 78-летним Фордом стартуют в июне

Создатель серии Стивен Спилберг выступит одним из основных продюсеров
Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

Cъемки пятой части приключенческой киносаги «Индиана Джонс» начнутся в июне этого года в Великобритании. Об этом сообщает Deadline.

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В главной роли снимется 78-летний голливудский артист Харрисон Форд. Его коллегами по площадке станут датский актер Мадс Миккельсен, звезда британского сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж и другие.

Режиссером проекта выступит Джеймс Мэнголд, известный по постановке таких картин, как «Логан», «Ford против Ferrari» и «Переступить черту». Одним из основных продюсеров картины выступит создатель серии фильмов об археологе-авантюристе Стивен Спилберг. Композитор Джон Уильямс, работавший над каждой из предыдущих частей, будет отвечать за музыкальное оформление новой кинокартины. Премьера пятого «Индианы Джонса» запланирована на 29 июня 2022 года

Релиз первой серии франшизы «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» состоялся в 1981 году. Предыдущая, четвертая часть саги, «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», вышла в 2008 году.

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