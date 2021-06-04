Cъемки «Индианы Джонса 5» с 78-летним Фордом стартуют в июне

Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

Cъемки пятой части приключенческой киносаги «Индиана Джонс» начнутся в июне этого года в Великобритании. Об этом сообщает Deadline.

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В главной роли снимется 78-летний голливудский артист Харрисон Форд. Его коллегами по площадке станут датский актер Мадс Миккельсен, звезда британского сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж и другие.

Режиссером проекта выступит Джеймс Мэнголд, известный по постановке таких картин, как «Логан», «Ford против Ferrari» и «Переступить черту». Одним из основных продюсеров картины выступит создатель серии фильмов об археологе-авантюристе Стивен Спилберг. Композитор Джон Уильямс, работавший над каждой из предыдущих частей, будет отвечать за музыкальное оформление новой кинокартины. Премьера пятого «Индианы Джонса» запланирована на 29 июня 2022 года