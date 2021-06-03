Максим Аверин спустя восемь лет вернулся к роли подводника

Герои, про которых мы рассказываем, по правде говоря, очень странные люди, чудаковатые я бы сказал. Но мы делали эту картину с большой любовью к ним. И, досмотрев до конца, зрители поймут, что мы хотели сказать — эти люди на самом деле герои, просто героизм бывает разный.