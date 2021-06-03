Максим Аверин спустя восемь лет вернулся к роли подводника

На канале НТВ готовится к премьере продолжение сериала «Горюнов» по рассказам известного писателя-мариниста Александра Покровского.
Сериал рассказывает о буднях командира атомной подводной лодки Павла Павловича Горюнова в исполнении заслуженного артиста России Максима Аверина.
Горюнов — человек непростой и упрямый, порой до самодурства. Во втором сезоне за строптивый характер его отправляют на корабль, который уже давно не выходит в море. На этот борт отправляют самых никчемных моряков, а судьба самой лодки — списание. Теперь перед Горюновым стоит непростая задача — превратить свору одичавших матросиков в достойный экипаж и к тому же сохранить лодку.
По словам продюсера и режиссера второго сезона Сергея Жигунова, в новом сезоне зрителей ждут неожиданные повороты, у них появится возможность удивиться.
Герои, про которых мы рассказываем, по правде говоря, очень странные люди, чудаковатые я бы сказал. Но мы делали эту картину с большой любовью к ним. И, досмотрев до конца, зрители поймут, что мы хотели сказать — эти люди на самом деле герои, просто героизм бывает разный.
Напомним, первый сезон сериала «Горюнов» вышел в эфир в 2013 году и полюбился зрителям. Продолжение истории о буднях военно-морского флота выйдет на канале НТВ 7 июня в 21.15.