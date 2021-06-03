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3 июня 2021, новость

Бывший возлюбленный Бузовой отказал поклоннице на «Доме 2»

Дава провел свой первый эфир в популярном реалити шоу
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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой блогер Давид Манукян (Дава) провел первый эфир в роли ведущего перезапуска реалити-шоу «Дом 2» на канале «Ю». Как сообщает Starhit, он подшутил над одной из участниц проекта.

В эфире Манукяну рассказали, что у него есть поклонница — 40-летняя Наталья Роинашвили. Глеб Клубничка спросил Даву:

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У нас неоднократно такое случалось, что ведущие начинали встречаться с участниками. Ты готов пойти на такое, если Наталья начнет за тобой ухаживать?  

Новый ведущий в мягкой форме отказал поклоннице в симпатии. Он ответил, что девушка может проявить симпатию, но не более того, а инициировать отношения должен мужчина.

Манукян стал одним из основных ведущих «Дома 2». Планировалось, что перезапуск реалити будет вести Бузова, но в апреле она отказалась от продолжения участия в проекте. Неофициально утверждалось, что против перехода ведущей могли выступить на ТНТ.

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