Бывший возлюбленный Бузовой отказал поклоннице на «Доме 2»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой блогер Давид Манукян (Дава) провел первый эфир в роли ведущего перезапуска реалити-шоу «Дом 2» на канале «Ю». Как сообщает Starhit, он подшутил над одной из участниц проекта.

В эфире Манукяну рассказали, что у него есть поклонница — 40-летняя Наталья Роинашвили. Глеб Клубничка спросил Даву:

У нас неоднократно такое случалось, что ведущие начинали встречаться с участниками. Ты готов пойти на такое, если Наталья начнет за тобой ухаживать?

Новый ведущий в мягкой форме отказал поклоннице в симпатии. Он ответил, что девушка может проявить симпатию, но не более того, а инициировать отношения должен мужчина.