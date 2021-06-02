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2 июня 2021, новость

Робин Уильямс спас 14-летнюю актрису от депрессии

Лиза Якуб вспомнила о совместной работе с актером на площадке комедии «Миссис Даутфайр»
Робин Уильямс и Лиза Якуб в фильме «Миссис Даутфайр» | Источник: Legion-Media.ru

Американский комик Робин Уильямс спас 14-летнюю актрису Лизу Якуб от депрессии и наркотиков. Об этом сообщает Yahoo Entertainment.

Артистка, которой на данный момент 42 года, вспомнила, что много общалась с Уильямсом во время работы над комедией «Миссис Даутфайр». Тот честно рассказал ей о своей тревожности и депрессии.

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Он говорил со мной о ментальных проблемах. 14-летние не привыкли к тому, что взрослые делятся с ними своим личным опытом.
Лиза Якуб

По ее словам, Уильямс также предостерег ее от употребления запрещенных веществ. Он говорил ей, что вещества не спасут ее в сложной ситуации, а лишь сделают жизнь еще хуже. Актриса призналась, что поддержка комика очень помогла ей.

Лиза Якуб перестала сниматься в кино в середине 1990-х и начала писать книги по психологии. Кроме того, она проводит семинары и помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. «Мне кажется, что это один из способов, которым я плачу за все те хорошие вещи, которые Робин сделал для меня», — пояснила бывшая коллега актера.

63-летний Уильямс покончил с собой в августе 2014-го. Жена актера сообщила, что ее супруг страдал от депрессии.

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