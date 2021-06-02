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2 июня 2021, статьяЮбилеи

Алена Яковлева отмечает 60-летие

Народная артистка РФ рассказала, как планирует отмечать день рождения
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16
фотографий
16
фотографий

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Ведущая актриса Московского академического театра сатиры, народная артистка РФ Алена Яковлева, отметит 60-летний юбилей в кругу коллег, родных и друзей. Об этом сообщила сама именинница. 

Сегодня я отмечу юбилей в кругу друзей, родных и коллег. Молодежь устроит капустник, вести который будут моя дочь Маша Козакова и зять Иван Замотаев. Вот такой будет у меня «капустнический» именинный вечер.
Алена Яковлева

По ее словам, в родном театре она тоже отметит юбилейную дату. «5 июня сыграю Гурмыжскую в спектакле “Лес” по пьесе Александра Николаевича Островского, а потом, когда занавес закроется, по договоренности с руководством театра, организую праздничный фуршет», — поделилась актриса.

Яковлева добавила, что помимо театра, она сейчас занята на съемках в трех новых проектах. «Пока могу сказать лишь про один из них. Это детектив “Я знаю твои секреты” (5, 6 и 7 сезон), где у меня очень любопытная, экстравагантная роль, — рассказала Яковлева, — к осени запустится еще один, четвертый проект с моим участием. И, конечно, надеюсь, что в следующем сезоне что-то новое сделаю и в театре».

К возрасту Алена Яковлева, по ее выражению, относится «философски».

Точнее, никак не отношусь. Я же не поверну его вспять. А кто к 60 годам относится с радостью? Наверное, мне больше бы понравилось, если бы мне исполнилось 55.
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С юбилеем Алену Яковлеву поздравил художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт.

«Алена Юрьевна — замечательная дама с комплексом полноценности, — сказал Ширвиндт. — С одной стороны, она достигла возраста зрелости, но при этом не старомодная. Не приспосабливается к современности по необходимости, а соответствует сегодняшнему дню по творческому азарту».

Алена Юрьевна Яковлева (настоящее имя Елена) родилась 2 июня 1961 года в Москве. Ее отцом был народный артист СССР Юрий Яковлев. В 1978 году поступила на факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Будучи студенткой третьего курса, также была принята в Театральное училище им. Б.В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина). Окончила его в 1985 году. Обучение на факультете журналистики МГУ завершила заочно.

С 1985 года Алена Яковлева является актрисой Московского академического театра сатиры. Также активно снимается в кино. Дебютировала в эпизодической роли в приключенческой картине «Честь имею». Затем снималась в фильмах «Вечный муж» по мотивам повести Федора Достоевского, сериалах «Салон красоты», «Боец», «Дневник доктора Зайцевой», «Склифосовский» и многих других. Удостоена звания народной артистки РФ, награждена орденом Дружбы.

20 любимых фильмов с Юрием Яковлевым
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