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2 июня 2021, новость

Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов

«Король ужасов» признался что не смог досмотреть хоррор до конца
Кадр из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» | Источник: Legion-Media.ru

Американский писатель Стивен Кинг, известный прежде всего по произведениям в остросюжетных жанрах, назвал самый страшный фильм ужасов. Об этом он рассказал в интервью для Dread Central.

Автор историй для таких фильмов, как «Сияние» и «Оно», заявил, что боялся, когда смотрел хоррор 1999 года «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». Прозванный «королем ужасов» Кинг вспомнил:

Настоящий ужас: 13 хорроров, вдохновленных реальными историями
Я был под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: «Ты должен это посмотреть». На половине я не выдержал: выключите это! это слишком жутко и странно!
Стивен Кинг

Картина режиссеров Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика повествует о группе студентов, которые приезжают в старинное американское поселение Беркитсвиль, штат Мэриленд, чтобы снять документальный фильм, основанный на легенде о ведьме из Блэр.

После премьеры лента получила положительные отзывы зрителей и критиков, а также стала сверхуспешной в мировом прокате. При бюджете всего 60 тысяч долларов фильм заработал более 248 миллионов, а также попал в Книгу рекордов Гиннесса как кинопроект с наиболее успешным соотношением расходов и доходов.

6.2
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света
1999/США16+ужасы
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