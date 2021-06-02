Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов

Кадр из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» | Источник: Legion-Media.ru

Американский писатель Стивен Кинг, известный прежде всего по произведениям в остросюжетных жанрах, назвал самый страшный фильм ужасов. Об этом он рассказал в интервью для Dread Central.

Автор историй для таких фильмов, как «Сияние» и «Оно», заявил, что боялся, когда смотрел хоррор 1999 года «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». Прозванный «королем ужасов» Кинг вспомнил:

Я был под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: «Ты должен это посмотреть». На половине я не выдержал: выключите это! это слишком жутко и странно! Стивен Кинг

Картина режиссеров Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика повествует о группе студентов, которые приезжают в старинное американское поселение Беркитсвиль, штат Мэриленд, чтобы снять документальный фильм, основанный на легенде о ведьме из Блэр.