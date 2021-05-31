Сыгравший Тарзана актер погиб в авиакатастрофе

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Американский актер Джо Лара, сыгравший главную роль в телесериале «Тарзан: история приключений», погиб в авиакатастрофе. Ему было 58 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Самолет Cessna C501, летевший во Флориду, упал в озеро на севере штата Теннесси. В результате происшествия погибли семь человек. В их числе был Лара, а также его жена Гвен Шамблин. Причины авиакатастрофы не уточняются.