Сыгравший Тарзана актер погиб в авиакатастрофе

Американский актер Джо Лара, сыгравший главную роль в телесериале «Тарзан: история приключений», погиб в авиакатастрофе. Ему было 58 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Самолет Cessna C501, летевший во Флориду, упал в озеро на севере штата Теннесси. В результате происшествия погибли семь человек. В их числе был Лара, а также его жена Гвен Шамблин. Причины авиакатастрофы не уточняются.
За свою почти 30-летнюю актерскую карьеру Лара снялся почти в 30 кинокартинах. Его дебютом стал фантастический боевик «Ночные войны», где он исполнил эпизодическую роль солдата США. Лара также появился в сериалах «Спасатели Малибу» и «Конан». Кроме того, он записал сольный альбом Joe Lara: The Cry of Freedom.