Шарлиз Терон показала себя в образе злого профессора

В центре сюжета книжной серии — две подруги Софи и Агата. В их городок Гавальдон каждые четыре года приезжает таинственный незнакомец, чтобы выбрать двух подростков и забрать их в школу Добра и Зла, где готовят новых сказочных персонажей — героев и злодеев.