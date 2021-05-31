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31 мая 2021, новостьСъемки

Шарлиз Терон показала себя в образе злого профессора

Актриса вместе с Керри Вашингтон снимается в экранизации популярного фэнтези

Шарлиз Терон опубликовала в инстаграме фото в образе героини нового фильма «Школа Добра и Зла» — киноадаптации одноименной книжной серии Сомана Чайнани в жанре детского фэнтези.

Актрисе досталась роль профессора Зла леди Лессо.

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Известно, что доброго профессора Дови в картине сыграет Керри Вашингтон

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Режиссером фильма «Школа Добра и Зла» стал Пол Фиг, ранее снявший «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк и женскую версию «Охотников за привидениями».

В центре сюжета книжной серии — две подруги Софи и Агата. В их городок Гавальдон каждые четыре года приезжает таинственный незнакомец, чтобы выбрать двух подростков и забрать их в школу Добра и Зла, где готовят новых сказочных персонажей — героев и злодеев.

Точная дата премьеры пока не сообщается, предварительно выход фильма «Школа Добра и Зла» намечен на 2022 год.

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Charlize Theron
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