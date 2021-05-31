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31 мая 2021, новость

Шэрон Стоун вспомнила о мизерном гонораре за «Основной инстинкт»

63-летняя актриса рассказала также о кошмарах из-за роли убийцы
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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Шэрон Стоун призналась, что съемки в триллере «Основной инстинкт» 1992 года принесли ей «немного денег» по сравнению с 14 миллионами долларов гонорара Майкла Дугласа. 63-летняя актриса рассказала, как была в «странном подвешенном состоянии» после фильма, когда «внезапно стала знаменитой, но у нее не было денег». Она даже не могла позволить себе купить платье для церемонии вручения «Оскара», поделилась Стоун с корреспондентом CBC News Canada Томом Пауэром.

Актриса не называет сумму гонорара, но на протяжении многих лет сообщалось, что ей заплатили 500 тысяч долларов за роль писательницы Кэтрин Трамелл. Эта роль стала знаковой в карьере Стоун, и вызывала у нее смешанные чувства, а дуэт с кинозвездой — Майклом Дугласом — вгонял в ступор.

Актриса рассказала, что очень серьезно отнеслась к своей роли и основательно готовилась к ней, чтобы понять свою героиню.

Новость
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун — 62
Я смотрела много фильмов о серийных убийцах и о том, почему они делали то, что делали. Я прочитала много исследований, чтобы попытаться понять, что происходит с их умом. Я пыталась понять человека, который ломается настолько, что серийное убийство для него... это все равно что съесть бутерброд.
Шэрон Стоун

Стоун добавила, что из-за этой роли ей снились кошмары. Она ходила во сне, а пару раз просыпалась одетой в своей машине за рулем. Ни до, ни после съемок актриса не ходила во сне. «Когда я играла, когда была в работе, я чувствовала, что действительно справляюсь с ролью. Но когда ложилась спать, мое подсознание брало верх, и в течение дня мое состояние тоже было не в порядке», — добавила она.

7.8
Основной инстинкт
1992/США, Франция16+триллеркриминалэротика
Моя оценка

В марте 2021 года Шэрон Стоун представила мемуары The Beauty of Living Twice («Красота жить дважды»). В книге актриса рассказывает о своем восхождении к славе, о детстве в сельской Пенсильвании, личной жизни и общественной деятельности.

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