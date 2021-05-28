Арзамасова стала секретаршей проклятого чиновника: первые кадры

К выходу в прокат готовится новая комедия Сарика Андреасяна «Проклятый чиновник».
Главного героя Федора — простого мужика из народа, который без посторонней помощи стал заместителем мэра небольшого городка, — играет Максим Лагашкин. Как и других коллег, его не миновала «профдеформация»: при помощи своего пока не очень высокого поста Федор надеется поправить финансовое положение и со временем занять должность повыше. Однако в один день все его радужные перспективы идут прахом: обиженная чиновником старушка (Ольга Волкова) накладывает на него страшное проклятье.
В роли скромной помощницы главного героя, втайне влюбленной в него, появится Лиза Арзамасова. А Любовь Толкалина играет корыстную любовницу Федора. Также в картине снялись Владимир Сычев, Юрий Кузнецов, Сергей Рост, Иван Кокорин, Алексей Маклаков и другие известные актеры.
Увидеть сатирическую комедию «Проклятый чиновник» зрители смогут уже 24 июня.