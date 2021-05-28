Корешков изменился до неузнаваемости ради «Неведомого»

Стартовали съемки приключенческого триллера «Неведомое» с Виктором Добронравовым и Егором Корешковым в главных ролях.
По сюжету, эксцентричный изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк (Добронравов) с группой ученых проводит испытания созданного им новейшего источника энергии. Однако беспилотный самолет, работающий на новой энергии, выходит из-под контроля и совершает жесткую посадку. Команда Блэйка попадает в зону загадочных аномалий и узнает, что в 1980-х на этой территории проводился некий секретный эксперимент.
Отметим, что ради роли ученого Корешкову пришлось сменить образ и набрать несколько килограммов.
В фильме также снимаются Софья Присс и Никита Тарасов. Режиссером картины стал Александр Богуславский («Эбигейл»). Планируется, что увидеть «Неведомое» в кинотеатрах зрители смогут в 2022 году.