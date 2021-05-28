Корешков изменился до неузнаваемости ради «Неведомого»

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Стартовали съемки приключенческого триллера «Неведомое» с Виктором Добронравовым и Егором Корешковым в главных ролях.

По сюжету, эксцентричный изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк (Добронравов) с группой ученых проводит испытания созданного им новейшего источника энергии. Однако беспилотный самолет, работающий на новой энергии, выходит из-под контроля и совершает жесткую посадку. Команда Блэйка попадает в зону загадочных аномалий и узнает, что в 1980-х на этой территории проводился некий секретный эксперимент.

Отметим, что ради роли ученого Корешкову пришлось сменить образ и набрать несколько килограммов.