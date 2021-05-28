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28 мая 2021, новость

Звезды «Друзей» пообещали, что больше не воссоединятся на экране

Кортни Кокс и Лиза Кудроу заявили, что не планируют сниматься в продолжении сериала
Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу в спецвыпуске «Друзей» | Источник: Legion-Media.ru

Актеры ситкома «Друзья» во время съемок спецэпизода «Друзья: Воссоединение» признались, что больше не воссоединятся на экране.

В съемках приняли участие все исполнители главных ролей — Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри и Мэтт ЛеБлан. Ведущий Джеймс Корден спросил у них, задумываются ли они о съемках в продолжении сериала.

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Лиза Кудроу ответила, что это вопрос к шоураннерам. «Это зависит от Марты Кауффман и Дэвида Крейна, я однажды слышала, как они сказали, что шоу завершилось очень хорошо, и я согласна», — сказала она. Кортни Кокс также подтвердила, что эта встреча на экране была последней.

Премьера специального выпуска состоялась 27 мая. В эпизодах снялись знаменитости — фанаты сериала: Дэвид Бекхэм, Кара Делевинь, Синди Кроуфорд, Джастин Бибер, Леди Гага, Кит Харингтон. Также на экране появились исполнители второстепенных ролей.

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