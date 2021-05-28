Звезды «Друзей» пообещали, что больше не воссоединятся на экране

Лиза Кудроу ответила, что это вопрос к шоураннерам. «Это зависит от Марты Кауффман и Дэвида Крейна, я однажды слышала, как они сказали, что шоу завершилось очень хорошо, и я согласна», — сказала она. Кортни Кокс также подтвердила, что эта встреча на экране была последней.