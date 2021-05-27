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27 мая 2021, новость

«Евровидение 2021» будет продолжено в онлайн-формате

Для онлайн-мероприятия организаторы создали два специальных шоу
Фото: https://eurovision.tv/

Организаторы конкурса «Евровидение» заявили о продолжении музыкального шоу. В интернете будут выложены видео выступлений конкурсантов, снятых заранее. Ролики снимались заблаговременно на случай невозможности прибытия в Роттердам из-за пандемии коронавируса.

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Выступления полуфиналистов покажут 28 мая в 22.00 по Москве, а финалистов — 29 мая в это же время. Шоу будет вести Криста Зигфридс.

В Роттердаме 22 мая завершился международный конкурс песни «Евровидение 2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Maneskin с песней Zitti E Buoni. Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.

Российская исполнительница Манижа заняла девятое место с песней Russian Woman, позже она поделилась впечатлениями от участия в музыкальном соревновании и рассказала о ближайших планах.

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