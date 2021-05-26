Елизавета Боярская озвучила злую колдунью: фото из студии

Елизавета Боярская озвучила злую колдунью Мару — главную героиню новой анимационной картины по мотивам русских сказок «Кощей. Похититель невест» от студии «КиноАтис».
Как признается сама актриса, озвучивать злодеек ей нравится, в чем ей немало помогает ее узнаваемый голос.
Я уже поняла, что моя судьба — озвучивать отрицательных героинь. <...> мой голос несколько грубоват, но в этом есть свои достоинства — он особенный и узнаваемый и идеально подходит таким персонажам, как, например, ведьма, колдунья, Баба Яга, Снежная Королева. Мне эти героини очень нравятся, а в кино мне их играть не дают.
Мара — всемогущая колдунья Тридевятого царства, издревле наводящая ужас на его жителей. У нее сложные взаимоотношения с главным героем сказки, Кощеем Бессмертным, и он бессилен противостоять ее колдовству.
Мультфильм «Кощей. Похититель невест» выйдет в прокат весной 2022 года.