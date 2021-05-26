Елизавета Боярская озвучила злую колдунью: фото из студии

Как признается сама актриса, озвучивать злодеек ей нравится, в чем ей немало помогает ее узнаваемый голос.

Мара — всемогущая колдунья Тридевятого царства, издревле наводящая ужас на его жителей. У нее сложные взаимоотношения с главным героем сказки, Кощеем Бессмертным, и он бессилен противостоять ее колдовству.