Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
26 мая 2021, фоторепортажСъемки

Елизавета Боярская озвучила злую колдунью: фото из студии

Актриса призналась, что ей нравится играть отрицательных героинь
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Елизавета Боярская озвучила злую колдунью Мару — главную героиню новой анимационной картины по мотивам русских сказок «Кощей. Похититель невест» от студии «КиноАтис».

Как признается сама актриса, озвучивать злодеек ей нравится, в чем ей немало помогает ее узнаваемый голос.

Я уже поняла, что моя судьба — озвучивать отрицательных героинь. <...> мой голос несколько грубоват, но в этом есть свои достоинства — он особенный и узнаваемый и идеально подходит таким персонажам, как, например, ведьма, колдунья, Баба Яга, Снежная Королева. Мне эти героини очень нравятся, а в кино мне их играть не дают.
Елизавета Боярская

Мара — всемогущая колдунья Тридевятого царства, издревле наводящая ужас на его жителей. У нее сложные взаимоотношения с главным героем сказки, Кощеем Бессмертным, и он бессилен противостоять ее колдовству.

Мультфильм «Кощей. Похититель невест» выйдет в прокат весной 2022 года.

Кощей. Похититель невест
2021/Россия12+мелодрамакомедиямультфильмы
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Кощей. Похититель невест
Елизавета Боярская
Автор мультфильмов о Винни Пухе умер после заражения COVID-19
Пегова, Александрова, Шведов озвучили героев мультфильма Disney
Боярская, Брыльска, Ахеджакова вспоминают Мягкова
Елизавета Боярская рассказала о желанной роли
Боярская, Янковская, Безруков снялись в продолжении «Оптимистов»
Бузова и Гудков озвучили мультфильм про оборотня
Елизавете Боярской — 35: лучшие роли «несовременной» актрисы
Боярская, Матвеев, Тарасова на премьере новогоднего фэнтези
Назван лучший мультфильм 21-го века
Зудина, Боярская, Снигирь, Цыганов: звезды на открытии ММКФ 2020
Боярская освоила игру на флейте ради роли в сериале
СМИ: Максим Матвеев уходит из театра Олега Табакова
Боярская и Рогожкина снимаются в новом сериале: первые кадры
Мультсериал «Бивис и Баттхед» перезапустят
«Союзмультфильм» не снимет продолжение «Карлсона»
В Японии пересняли «Чебурашку»
Боярская, Безруков и интимные сцены: вышел трейлер «Оптимистов»
Боярская, Петров, Милославская снялись в клипе про самоизоляцию
Звезды на карантине: чем занимаются Асмус, Боярская, Гузеева
Безруков показал фото с Боярской с последнего дня съемок сериала
Боярская, Пегова, Машков признаны лучшими актерами театра
«Ну не нравится — не смотрите»: Боярская — о цензуре в кино
Боярская и Матвеев снова поработали вместе
Ретро-Боярская и робот Крид: киноновости недели
Елизавета Боярская удивила неожиданным образом на съемках
Боярская и Безруков появятся в новом сезоне «Оптимистов»
Боярская призналась, что «наигралась» в актерскую профессию
СМИ: Disney снимет ремейк «Бэмби»
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери
Боярская, Асмус, Климова: все звезды на открытии ММКФ 2019
Елизавета Боярская показала всех своих родных-актеров
Трейлер «Холодного сердца 2» побил рекорд по просмотрам
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Матвеев и Боярская представили совместный мультфильм
Боярская сменила имидж для роли Цветаевой: первые фото в образе
Боярская озвучила волчицу в новом мультфильме
Дмитрий Шепелев впервые озвучил мультфильм
Такой ее еще не видел: Матвеев — о новой роли Боярской
Беременная Боярская стала героиней телешоу
Елизавету Боярскую назвали лучшей актрисой за роль в сериале
Елизавета Боярская объяснила, почему стала меньше сниматься
Новые трейлеры
Прошлой ночью в Сохо
Дублированный тизер-трейлер
Пороховой коктейль
Дублированный трейлер
Вечные
Дублированный тизер-трейлер
Седьмая симфония
Трейлер
Бендер: Начало
Трейлер
Тайное общество мистера Бенедикта
Трейлер (англ.)
Чудотворцы
Тизер (англ.)
Локи
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Рыбак в США поймал гибрид окуня рекордного размера Мужчина отпустил крупную рыбу назад в озеро
Популярные темы на «Детях»
новости со всего мира, другие 277
По прозвищу Че – 3 255
Вот такие ноаости 144
Лактазная недостаточность 100
Здоровье
Актер Эллиот Пейдж опубликовал фото после операции по изменению пола До декабря он был известен как Эллен Пейдж.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь