Все без ума от Паучка! Тому Холланду — 25: за что мы его любим

За достижения молодости
В год, когда на экраны вышел первый «Железный человек», Тому Холланду исполнилось всего 12 лет, но он уже штурмовал театральные подмостки: в мюзикле «Билли Эллиот» в одном из лондонских театров Вест-Энда играл сначала лучшего друга главного героя, а потом и самого Эллиота. Еще через два года Холланд дебютировал в кино — сыграл сына главных героев в фильме-катастрофе «Невозможное», где его партнерами стали Юэн МакГрегор и Наоми Уоттс. За эту работу Том получил актерские награды от Американского национального совета кинокритиков и Лондонского кружка кинокритиков. Неплохой старт карьеры, не правда ли?
За самого милого Паучка
Том присоединился к команде Мстителей в 19-летнем возрасте и стал самым юным экранным Человеком-пауком.
Пять месяцев шли кастинги, и в один прекрасный день я увидел в инстаграме, что я новый Человек-паук. Они мне даже не звонили, я увидел это в новостях. Это был лучший день в моей жизни!
Очаровательный школьник-аутсайдер с наивным, но милым чувством юмора и способностью лазать по стенам стал глотком свежего воздуха для киновселенной Marvel и горячо полюбился фанатам. Холланд подписал с Marvel договор сразу на шесть фильмов: пять из них мы уже посмотрели, а шестой, «Человек-паук: Нет пути домой», стартует в прокате в декабре 2021 года.
За пластичность
Холланд с 10 лет танцует хип-хоп, для роли Билли Эллиотта два года занимался балетом, а в свободное время играет в баскетбол и катается на серфе, скейтборде и сноуборде. Пробуясь на роль Человека-паука, Том на каждом прослушивании делал обратное сальто, чтобы впечатлить продюсеров, — и это сработало. Интернет хранит массу доказательств удивительной гибкости и пластичности Холланда, но одним из самых ярких можно считать его выступление в комедийном шоу «Битва фонограмм», где актер станцевал в откровенном наряде под песню Рианны Umbrella, чем немало поразил как зрителей, так и свою соперницу по выпуску Зендаю.
За серьезные роли
Том не ждет, когда костюм Человека-паука станет ему тесноват, и уже сейчас активно пополняет фильмографию разноплановыми ролями, среди которых немало серьезных драматических. В приключенческих фильмах «В сердце моря» и «Затерянный город Z» он то терпит кораблекрушение, то выживает в непроходимых джунглях. В криминальной драме «По наклонной» возвращается с войны в Ираке и начинает грабить банки, чтобы покупать наркотики. А в тревожном триллере «Дьявол всегда здесь» с пугающей серьезностью выпускает наружу своего внутреннего зверя.
Впереди у Холланда главная партия в боевике «Неизведанное: Удача Дрейка» по популярной игре Uncharted и роль Билли Миллигана, человека с 24 личностями, в сериале «Переполненная комната» — вот где его талант может раскрыться в полной мере.
За искренность и душевность
Несмотря на раннюю славу, Том Холланд не заразился ни снобизмом, ни звездой болезнью — абсолютно всех подкупает то, как свободно и непринужденно он ведет себя на интервью. Этим, впрочем, пользуются хитрые журналисты, вытягивая из актера спойлеры. Чрезмерная говорливость стала поводом для подтруниваний над актером, а также причиной того, что вместо полноценного сценария финальной части «Мстителей» ему выдали лишь реплики его персонажа — Холланд порой даже не знал, с кем будет играть определенные сцены. А во время промо-кампании «Финала» к Тому приставили Бенедикта Камбербэтча, который пристально следил, чтобы юный актер не сболтнул лишнего.
Бонус: за любовь к песикам
Если вам все еще недостаточно причин, чтобы влюбиться в актера, мы знаем, как растопить ваши сердечки — просто посмотрите на то, как Том обожает четвероногих и особенно свою собаку Тессу, совместные умильные фото с которой он часто публикует в своем инстаграме. Кстати, любопытный факт: в картине «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла» именно Том озвучил пса по кличке Джим, хозяина которого сыграл экранный и карьерный наставник Холланда Роберт Дауни-мл.