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25 мая 2021, новость

Тимоти Шаламе сыграет молодого Вилли Вонку

25-летний актер продолжает идти по стопам Джонни Деппа
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Актер Тимоти Шаламе исполнит главную роль в фильме студии Warner Bros. «Вилли Вонка» по мотивам книги Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», передает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственный источник.

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Предположительно, съемки картины начнутся в сентябре 2021 года. Режиссерское кресло проекта занял Пол Кинг, ранее вместе с продюсером Дэвидом Хейманом работавший над фильмами «Приключения Паддингтона» и «Приключения Паддингтона 2».

«Вилли Вонка» должен стать приквелом истории об эпатажном владельце кодитерской фабрики. Шаламе сыграет молодого героя, делающего первые шаги в карьере и встречающего низкорослых помощников — умпа-лумп. Дата премьеры картины пока неизвестна.

Впервые книга «Чарли и шоколадная фабрика» была экранизирована в 1971 году, главную роль в мюзикле сыграл Джин Уайлдер. В 2005 году фильм по книге снял Тим Бертон, главную роль в его картине исполнил Джонни Депп.

Примечательно, что Шаламе уже появлялся в образе, ранее воплощенном Деппом: в ходе кубка Супербоул 2021 был представлен короткий ролик по мотивам другого фильма Бертона — «Эдвард руки-ножницы». В нем 25-летний актер сыграл сына главного героя.

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