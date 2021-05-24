Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси вернется в кино

Кевин Спейси | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер, звезда сериала «Карточный домик» Кевин Спейси вернется в кинематограф, чтобы сыграть детектива, расследующего ошибочное дело о педофилии. В картине «Человек, который нарисовал Бога» также снимется известная британская актриса Ванесса Редгрейв, а ее муж Франко Неро станет режиссером картины и тоже исполнит одну из ролей, сообщает Daily Mail.

Известно, что Неро сыграет роль слепого художника, который изображает людей только на основании ассоциаций от их голоса. Когда персонаж станет известной персоной, его по ошибке обвинят в сексуальном насилии. Герою Спейси предстоит расследовать это дело. Отмечается, что съемки фильма начнутся в ближайшее время.

Новость С Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах

Режиссер фильма заявил, что был бы счастлив снова увидеть Спейси на съемочной площадке.

Мы ждем завершения пандемии, чтобы начать с того места, где прервалась наша подготовительная работа. Франко Неро

Три года назад голливудскую звезду Кевина Спейси обвинил в изнасиловании актер «Стартрек» Энтони Рэпп. За ним о домогательствах со стороны Спейси заявили около 20 человек, но обвинения отозвала прокуратура. На фоне громких разбирательств репутация актера была подорвана: его уволили из популярного сериала «Карточный домик», а фильм «Все деньги мира» пересняли, отдав героя Спейси Кристоферу Пламмеру.

8.1 Карточный домик 2013 / США 16+ драма Моя оценка Хочу посмотреть