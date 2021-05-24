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24 мая 2021, новость

Вин Дизель признался в любви к России

Актер пообещал снять новую часть франшизы в Москве
Вин Дизель | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Вин Дизель признался в любви к России и пообещал снять новую часть фильма «Форсаж» в Москве. Об этом он рассказал в интервью изданию «КП».

Новость
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Все меня спрашивают, почему я так люблю Россию. Отвечаю: с моими партнерами по фильму Полом Уокером и Мишель Родригес я разделил столько великолепных моментов в Москве, что странно было бы мне ее не любить!
Вин Дизель

По его словам, во время предыдущих визитов в российскую столицу он не раз представлял там съемки новой части франшизы. И эта идея до сих пор его преследует, поскольку он не только снимается в «Форсажах», но и выступает в роли продюсера.

Фильм Джастина Лина «Форсаж 9» вышел на российские экраны 20 мая 2021 года. По сюжету главный герой Доминик Торетто оставляет опасные гонки и выбирает тихую жизнь с семьей. Однако эта гармония нарушается, когда кибертеррорист Сайфер решает отомстить Доминику за все свои провалы, произошедшие по его вине.

Изначально премьера была запланирована на май 2020-го, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

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