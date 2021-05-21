Mail.ru Group выпустит сериал о борьбе с кибербуллингом

В Mail.ru Group снимут интерактивный сериал, посвященный проблеме кибербуллинга, «Ничего страшного». Проект победил в конкурсе Института развития интернета.

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«Ничего страшного» — это молодежный веб-сериал о семье, дружбе, первой любви и противостоянии кибербуллингу с элементами образовательной онлайн-игры. История будет опираться на сюжетную линию одноименного спектакля, впервые показанного 11 ноября 2020 года, в День борьбы с кибербуллингом, однако будет снята по оригинальному сценарию.

Интерактивная часть сериала заключается в том, что зрителям предстоит принимать непростые решения за героев, чтобы остановить травлю и вернуть жизнь главных героев в нормальное русло.

Образовательный же элемент будет связан непосредственно с кибербуллингом: сериал сопроводят образовательными материалами, что позволит зрителям получить дополнительную информацию об этой проблеме.