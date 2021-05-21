Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
21 мая 2021, новость

Mail.ru Group выпустит сериал о борьбе с кибербуллингом

Интерактивный веб-сериал расскажет о первой любви и противостоянии травле

В Mail.ru Group снимут интерактивный сериал, посвященный проблеме кибербуллинга, «Ничего страшного». Проект победил в конкурсе Института развития интернета. 

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ничего страшного» — это молодежный веб-сериал о семье, дружбе, первой любви и противостоянии кибербуллингу с элементами образовательной онлайн-игры. История будет опираться на сюжетную линию одноименного спектакля, впервые показанного 11 ноября 2020 года, в День борьбы с кибербуллингом, однако будет снята по оригинальному сценарию.

Интерактивная часть сериала заключается в том, что зрителям предстоит принимать непростые решения за героев, чтобы остановить травлю и вернуть жизнь главных героев в нормальное русло.

Образовательный же элемент будет связан непосредственно с кибербуллингом: сериал сопроводят образовательными материалами, что позволит зрителям получить дополнительную информацию об этой проблеме.

Актерский состав пока не известен. Планируется, что выйдет 6 эпизодов, каждый длительностью не более 15 минут. Все выпуски станут доступны зрителям 11 ноября, — в День борьбы с кибербуллингом. Сериал «Ничего страшного» можно будет посмотреть на сайте проекта, а также в социальных сетях.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ничего страшного
Новые трейлеры
Вкус жизни
Дублированный трейлер
Локи
Тизер (англ.)
Друзья: Воссоединение
Трейлер (англ.)
Ледяной драйв
Дублированный трейлер
Монстры за работой
Тизер (англ.)
Проклятый чиновник
Трейлер
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
Трейлер (дубл.)
Мир! Дружба! Жвачка!
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Как с обложки: Галкин восхитил сеть новым фото подросших детей 7-летние двойняшки Гарри и Лиза быстро взрослеют
Леди
Миллионы на украшения и сапоги: сколько тратят звездные дети Рассказываем, что носят дочка Ренаты Литвиновой и сын Валерии
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь