Mail.ru Group выпустит сериал о борьбе с кибербуллингом

В Mail.ru Group снимут интерактивный сериал, посвященный проблеме кибербуллинга, «Ничего страшного». Проект победил в конкурсе Института развития интернета.
«Ничего страшного» — это молодежный веб-сериал о семье, дружбе, первой любви и противостоянии кибербуллингу с элементами образовательной онлайн-игры. История будет опираться на сюжетную линию одноименного спектакля, впервые показанного 11 ноября 2020 года, в День борьбы с кибербуллингом, однако будет снята по оригинальному сценарию.
Интерактивная часть сериала заключается в том, что зрителям предстоит принимать непростые решения за героев, чтобы остановить травлю и вернуть жизнь главных героев в нормальное русло.
Образовательный же элемент будет связан непосредственно с кибербуллингом: сериал сопроводят образовательными материалами, что позволит зрителям получить дополнительную информацию об этой проблеме.
Актерский состав пока не известен. Планируется, что выйдет 6 эпизодов, каждый длительностью не более 15 минут. Все выпуски станут доступны зрителям 11 ноября, — в День борьбы с кибербуллингом. Сериал «Ничего страшного» можно будет посмотреть на сайте проекта, а также в социальных сетях.