Звезда «Сумерек» получил первую за пять лет роль

Актер Тэйлор Лотнер получил первую за пять лет роль в кино, сообщает Deadline. Звезда « Сумерек » снимется в семейной комедии стримингового сервиса Netflix под названием « Домашняя команда ». Съемки картины уже начались.

До этого последним фильмом, где появлялся Лотнер, стала вышедшая в 2016 году драма « Оседлать волну ».