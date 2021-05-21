Звезда «Сумерек» получил первую за пять лет роль

Актер Тэйлор Лотнер получил первую за пять лет роль в кино, сообщает Deadline. Звезда «Сумерек» снимется в семейной комедии стримингового сервиса Netflix под названием «Домашняя команда». Съемки картины уже начались.
До этого последним фильмом, где появлялся Лотнер, стала вышедшая в 2016 году драма «Оседлать волну».
По сюжету «Домашней команды», главный герой возвращается домой через два года после победы в Суперкубке — его дисквалифицировали. В футбольной команде, которую ему приходится тренировать, занимается его сын.
Помимо Лотнера, в комедии снимутся Роб Шнайдер и Кевин Джеймс.
В последние годы Тэйлор Лотнер жил в Калифорнии со своей девушкой, медсестрой Тэйлор Доум. Напомним, помимо «Сумерек», актер снимался в фильмах «День Святого Валентина», «Погоня», «Одноклассники 2», «Нелепая шестерка».