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21 мая 2021, новость

Стал известен номер выступления Манижи в финале «Евровидения»

Организаторы объявили номера участников в твиттере
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Певица Манижа, которая представляет Россию на «Евровидении 2021», выступит в финале международного вокального конкурса под номером 5. Об этом в твиттере сообщили организаторы песенного состязания.

Отмечается, что представительница от Молдавии Наталья Гордиенко, которую продюсирует российский певец Филипп Киркоров, выступит в заключительной стадии под 14 номером.

Всего в финальной части «Евровидения», которая пройдет 22 мая, поучаствуют артисты из 26 стран.

Российская исполнительница во время пресс-конференции по итогам полуфинала «Евровидения» пообещала, что в финале она будет «чуть более сумасшедшей».

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