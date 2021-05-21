Стал известен номер выступления Манижи в финале «Евровидения»

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Певица Манижа, которая представляет Россию на «Евровидении 2021», выступит в финале международного вокального конкурса под номером 5. Об этом в твиттере сообщили организаторы песенного состязания.

Отмечается, что представительница от Молдавии Наталья Гордиенко, которую продюсирует российский певец Филипп Киркоров, выступит в заключительной стадии под 14 номером.

Всего в финальной части «Евровидения», которая пройдет 22 мая, поучаствуют артисты из 26 стран.