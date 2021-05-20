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20 мая 2021, новость

Фанаты «Отряда самоубийц» угрожают режиссеру расправой

Джеймс Ганн рассказал, что каждый день получает сообщения с угрозами жизни
Идрис Эльба в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Фанаты франшизы «Отряд самоубийц» угрожают режиссеру фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймсу Ганну расправой, передает New York Post.

По его словам, он каждый день получает сообщения с угрозами жизни. Киноманы обещают отомстить ему, если он в сценарии убьет кого бы то ни было из персонажей проекта. Ганн говорит, что старается игнорировать хейтерские выпады и что позитивных комментариев все равно приходит больше.

Отряд самоубийц: Миссия навылет
2021/США18+боевикдетективприключенияфантастикафэнтези

Ранее в интервью порталу Den of Geek Джеймс Ганн признался, что готов убить любого персонажа фильма, если это будет необходимо для развития сюжета.

Выход фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» с Марго Робби и Идрисом Эльбой в главных ролях в российский прокат ожидается 5 августа 2021 года.

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