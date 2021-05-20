Фанаты «Отряда самоубийц» угрожают режиссеру расправой

По его словам, он каждый день получает сообщения с угрозами жизни. Киноманы обещают отомстить ему, если он в сценарии убьет кого бы то ни было из персонажей проекта. Ганн говорит, что старается игнорировать хейтерские выпады и что позитивных комментариев все равно приходит больше.