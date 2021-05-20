Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
20 мая 2021, новость

Режиссер «Шрэка» сравнила работу над ним со ссылкой в Сибирь

Вики Дженсон рассказала о трудностях создания мультфильма, ставшего национальным достоянием США

Режиссер Вики Дженсон рассказала о трудностях при создании мультфильма «Шрэк». Об этом сообщает газета The New York Times.

По словам Дженсон, в компании DreamWorks не ожидали, что их проект станет настолько успешным.

На лицо ужасный, добрый внутри: все части «Шрэка» онлайн
Она отметила, что продюсеры и режиссеры сменяли друг друга, главного героя пришлось переделать, а также возникали сложности с технологиями. «Попасть в «Шрэк» было похоже на ссылку в Сибирь», — сказала Дженсон.

На широких экранах анимационный фильм впервые показали 18 мая 2001 года. Он сразу же стал лидером по кассовым сборам, получил признание критиков и премию «Оскар».

Основой для истории послужила одноименная книга Уильяма Стейга. Нелюдимый огр Шрек пошел на сделку с лордом, чтобы вернуть свое болото. Вместе с Ослом он отправился спасать принцессу Фиону, на которой дворянин хотел жениться.

Ранее национальный совет США по сохранности фильмов добавил 25 картин в реестр Библиотеки Конгресса, где они будут храниться как национальное достояние. В него среди прочих попал и «Шрэк».

8.0
Шрэк
2001/США12+комедиямультфильмыприключениясемейныйфэнтези
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
1 р.
Шрэк
1 р.
Шрэк навсегда
Муж облил Скарлетт Йоханссон зеленой слизью на вручении премии
1 р.
Шрэк Третий
1 р.
Шрэк 2
Ургант ответил на угрозу Жириновского закрыть его шоу
Герои «Черной вдовы» пригласили россиян на майские шашлыки
Александр Петров пошутил о своем падении на красной дорожке ММКФ
Кудрявцева захотела поговорить с Путиным о жизни в своем шоу
Шварценеггер раскритиковал скучную церемонию премии «Оскар»
65-летняя Вупи Голдберг напишет сценарий о пожилой супергероине
Николь Кидман сыграла русскую эмигрантку Машу в новом сериале
Названы победители антипремии «Золотая малина»
Застрявший на китайском шоу россиянин получил шанс его покинуть
10 лет «Игре престолов»: по чему мы скучаем больше всего
25-летний двойник Гарри Поттера стал звездой соцсетей
В российском городе появился памятник Чужому
Китайские родители обвинили «Свинку Пеппу» в жестокости
Самый богатый актер не исключил выдвижения в президенты США
Мужчина пожелал стать орком из фильмов и вставил клыки
Психотерапевт назвал фильмы для борьбы с депрессивным состоянием
Бородина сходила на спектакль с Литвиновой и попала в больницу
Ургант примерил образ Михалкова для возвращения в шоу
Глаза Гузеевой, наряд Гурченко: идеальная советская киногероиня
Деревянко ответил раскрывшему его гонорары Михалкову
Арнольд Шварценеггер согласился защитить Землю от инопланетян
Кортни Кокс сыграла на пианино песню из заставки «Друзей»
Звезды «Гарри Поттера» и «Властелина колец» впервые объединились
Вайнона Райдер вернулась к роли 30-летней давности
Заставку «Симпсонов» воссоздали из стоковых видео
Трамп покинул Гильдию киноактеров США
Урганту предложили стать школьным советником-воспитателем
Прилучный показал себя и звезд «Мажора» «постаревшими»
Ургант пошутил о 83-летнем Дроздове, присоединившемся к ТикТоку
Стало известно, кто уговорил Джулию Робертс сняться в «Друзьях»
Лопез и Макконахи воссоединились в честь 20-летия общего фильма
Российские фанатки «атаковали» Бена Аффлека в инстаграме
Публика нашла в наряде Леди Гаги отсылки к «Голодным играм»
Троянова пошутила над мечтающей вести «Последнего героя» Бузовой
99-летняя актриса раскрыла секрет долголетия
СМИ: Том Круз купил роботов для слежки за коллегами на съемках
Калкин поддержал идею убрать Трампа из фильма «Один дома 2»
65-летнего Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску
Трампа «стерли» из фильма «Один дома 2»
«Довод», Калкин, карантин: самые смешные мемы 2020 года из кино
Любимые киногерои отмечают Новый год: атмосферное видео
Киркоров и Рудковская сыграли родителей Бузовой в клипе
Мэлу Гибсону запретили толстеть для роли Санты
Учительница русского назвала часто встречающиеся на ТВ ошибки
Диаз рассказала, сколько пробежала на съемах «Отпуска по обмену»
Как выжить в зомби-апокалипсис: советы от «Реальных пацанов»
Бузова попросила ТНТ построить ей дом
«Шрэк» стал национальным достоянием США
Фильм с Йовович сняли с проката в Китае из-за шутки про колени
Новые трейлеры
Вкус жизни
Дублированный трейлер
Локи
Тизер (англ.)
Друзья: Воссоединение
Трейлер (англ.)
Ледяной драйв
Дублированный трейлер
Монстры за работой
Тизер (англ.)
Проклятый чиновник
Трейлер
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
Трейлер (дубл.)
Мир! Дружба! Жвачка!
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Власти хотят автоматически списывать штрафы с водителей Это может снять нагрузку с Федеральной службы судебных приставов
Дети
В сети обсуждают 17-летнюю красавицу-внучку Кобзона Девушка покорила инстаграм.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь