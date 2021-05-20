Режиссер «Шрэка» сравнила работу над ним со ссылкой в Сибирь

Режиссер Вики Дженсон рассказала о трудностях при создании мультфильма «Шрэк». Об этом сообщает газета The New York Times.

По словам Дженсон, в компании DreamWorks не ожидали, что их проект станет настолько успешным.

Она отметила, что продюсеры и режиссеры сменяли друг друга, главного героя пришлось переделать, а также возникали сложности с технологиями. «Попасть в «Шрэк» было похоже на ссылку в Сибирь», — сказала Дженсон.

На широких экранах анимационный фильм впервые показали 18 мая 2001 года. Он сразу же стал лидером по кассовым сборам, получил признание критиков и премию «Оскар».

Основой для истории послужила одноименная книга Уильяма Стейга. Нелюдимый огр Шрек пошел на сделку с лордом, чтобы вернуть свое болото. Вместе с Ослом он отправился спасать принцессу Фиону, на которой дворянин хотел жениться.

Ранее национальный совет США по сохранности фильмов добавил 25 картин в реестр Библиотеки Конгресса, где они будут храниться как национальное достояние. В него среди прочих попал и «Шрэк».