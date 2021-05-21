Где сейчас самые нашумевшие в России участники «Евровидения»

Смотрите финал «Евровидения 2021» в субботу, в 22:00, в группах «Первого канала» в «Одноклассниках» и «Вконтакте». А в преддверии шоу листайте галерею ниже с самыми нашумевшими участниками конкурса прошлых лет.
«Евровидение 1998». За 15 лет до триумфа Кончиты Вурст на «Евровидении» с идеями принятия себя и толерантности выступила израильская певица-трансгендер Дана Интернэшнл. Торжественная ода женщинам Diva обеспечила Дане победу на конкурсе и мировую славу. В России хит обрел вторую жизнь на русском языке благодаря Филиппу Киркорову.
После «Евровидения». Дана Интернэшнл стала международной суперзвездой и иконой песенного конкурса. Она записала несколько успешных альбомов, про нее сняли документальный фильм Lady D, а композиция Diva попала в список 14 лучших песен за всю историю «Евровидения». В 2011 году Дана снова представляла Израиль на конкурсе, но не добралась до финала. Сейчас она периодически выпускает новые синглы, выступает и привлекает внимание общественности к проблемам ЛГБТ-сообщества.
Фото: eurovision.tv
t.A.T.u.
«Евровидение 2003». t.A.T.u. прибыли на конкурс уже в статусе мировых поп-звезд. Участие в «Евровидении» не то чтобы сыграло значимую роль в развитии группы, но укрепило ее позиции в Европе. В Риге Лена Катина и Юля Волкова обошлись без привычного эпатажа — исполнили «Не верь, не бойся, не проси» в скромных джинсах и белых футболках, заняв третье место.
После «Евровидения». Через год после конкурса Катина и Волкова разорвали отношения с «отцом» и продюсером «Тату» Иваном Шаповаловым, и их карьера уверенно покатилась по наклонной. Еще несколько лет девушки пытались творить вместе, но в итоге разошлись и начали сольные карьеры. Елена запустила международный проект Lena Katina в сотрудничестве с иностранными музыкантами, а в 2020 году приняла участие в популярном шоу НТВ «Маска», выступая в костюме Паука. Волкова же попыталась вновь пробиться на «Евровидение» в 2012 году, в дуэте с Димой Биланом, но в отборочном туре их обошли «Бурановские бабушки». Из-за болезни Юля на время потеряла голос, но сейчас продолжает выступать (ее, например, можно было увидеть в шоу «Суперстар. Возвращение»). А весной 2021-го певица и вовсе подалась в политику — заявилась на праймериз «Единой России» в Госдуму.
«Евровидение 2004». К моменту поездки в Стамбул для представления страны на знаменитом песенном конкурсе Юлию уже знали и любили в России как финалистку «Фабрики звезд» и исполнительницу хита «Высоко». Ее конкурсная песня Believe Me хоть и звучала из каждого отечественного приемника, на «Евровидении» заняла лишь 11-е место.
После «Евровидения». Неудача быстро забылась, когда Савичева выпустила суперхит «Если в сердце живет любовь», ставший саундтреком к сериалу «Не родись красивой». По сей день певица ведет очень активный образ жизни, проявляя таланты в самых разных областях. Она записала шесть альбомов, снялась в фильмах «Первая любовь» и «Овечка Долли была злая и рано умерла», озвучила несколько мультфильмов, участвовала в шоу «Звездный лед», «Битва хоров», «Один в один» и победила в «Танцах со звездами». А еще вышла замуж и родила дочь.
Lordi
«Евровидение 2006». Финские хард-рокеры в устрашающих масках песней Hard Rock Hallelujah вырвали победу у Димы Билана, который в 2006 году впервые приехал на «Евровидение». Совершенно не форматный для конкурса коллектив набрал рекордные на тот момент 292 балла и обрел мировую славу.
После «Евровидения». С победой в конкурсе Lordi лично поздравили президент и премьер-министр Финляндии, а вскоре в честь группы переименовали центральную площадь Рованиеми — их родного города. В 2007 году музыканты снялись в финском хорроре «Темный этаж», а спустя семь лет о них вышел документальный фильм «Человек-монстр» — правда, основатель коллектива Мистер Лорди раскритиковал ленту за несоответствие действительности. За прошедшие годы состав группы несколько раз менялся, но она продолжает записывать альбомы и гастролировать по всему миру. По словам музыкантов, в октябре 2021 года выйдет еще как минимум семь пластинок в разных стилях. На «Евровидении 2021» Lordi выступят в качестве приглашенных гостей.
«Евровидение 2007». В начале 2000-х мужчина в женском платье на сцене никого не смущал, и все СНГ бодро отплясывало под жизнеутверждающее «Все будет хорошо». А в 2007 году Украина отправила Сердючку на «Евровидение» и не прогадала: эксцентричная исполнительница с сияющей звездой на голове заняла второе место.
После «Евровидения». Популярность Верки Сердючки в Европе резко возросла, а в России катастрофически упала: в названии и тексте конкурсной песни Dancing Lasha Tumbai общественность разглядела обидное завуалированное послание — Russia, goodbye — и оскорбилась. Андрею Данилко ограничили гастроли и съемки в России, а сам артист переживал тяжелую депрессию. Последующие 10 лет Данилко с переменным успехом записывал новые песни, выступал, снимался в кино (например, в голливудской комедии «Шпион») и в телевизионных мюзиклах. В 2018 году он объявил, что прощается с Веркой Сердючкой, но вскоре выступил в ее образе в финале «Евровидения» как приглашенная звезда. Поползли слухи о проблемах Данилко со здоровьем, которые усилились после того, как артист в слезах покинул студию шоу «X-Фактор», заявив, что не компетентен как наставник. В 2020 году Сердючка, тем не менее, записала англоязычный мини-альбом Sexy, а в 2021-м провела один из выпусков шоу «Орел и решка» вместе с Верой Брежневой.
Serebro
«Евровидение 2007». Выбор новорожденной и никому не известной группы Serebro в качестве представителя от России вызвал у общественности недоумение. Но скепсис развеялся, когда трио в составе выпускницы «Фабрики звезд» Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Марины Лизоркиной и их Song #1 заняли третье место.
После «Евровидения». На группу обрушился бешеный успех как в России, так и за рубежом. Serebro сравнивали с t.A.T.u, а их хит «Мама Люба» (Mama Lover) взрывал дискотеки Евразии. Но после 2009 года Serebro поразила вечная болезнь всех герл-бэндов: состав участниц стал меняться чаще, чем выходили альбомы, и к 2019 году коллектив прекратил существование. Единственная бессменная солистка «Серебра» Ольга Серябкина начала сольную карьеру (под своим именем и под псевдонимом Molly), выпустила сборник стихов «Тысяча “М”» и сейчас работает над новым альбомом. Марина Лизоркина стала художницей — постоянную экспозицию ее работ можно найти на «Винзаводе» в Москве. А Елена Темникова поучаствовала в шоу «Точь-в-точь!», провела всероссийский кастинг в «Дом-2» и успешно выступает сольно — 14 мая вышел ее пятый альбом.
«Евровидение 2009». Юный скрипач-виртуоз с очаровательной улыбкой Александр Рыбак побил рекорд Lordi и набрал 387 баллов на проходившем в Москве «Евровидении». Несмотря на то, что Саша представлял Норвегию, где живет с четырех лет (сам он родом из Белоруссии), в России его победу праздновали как свою, а задорная песенка Fairytale, которую он посвятил бывшей девушке, еще долго крутилась в эфире российских радиостанций.
«После Евровидения». Рыбак записал пять студийных альбомов, его песня «Я не верю в чудеса» стала саундтреком к фильму «Черная молния», а Into a Fantasy звучала в финальных титрах «Как приручить дракона 2». Он принимал участие в российской «Минуте славы» и украинской «Фабрике звезд», занял второе место в шоу перевоплощений «Один в один». В 2018 году Рыбак вновь представлял Норвегию на «Евровидении», но прежний успех повторить не смог, заняв лишь 15 место. Музыкант продолжает выпускать новые песни, а его концертный график расписан до конца 2021 года: Рыбак находится в турне вместе с легендарной певицей Ханне Крог, трижды представлявшей Норвегию на «Евровидении».
«Евровидение 2009». Победительница «Фабрики звезд 7», Анастасия Приходько собиралась представлять на конкурсе родную Украину, но не прошла отборочный тур. По мнению певицы, ее «срезали» по политическим причинам — из-за работы с российским продюсером Константином Меладзе. Приходько подала в суд на Национальную телекомпанию Украины, проводившую отбор, из-за чего страна едва не лишилась возможности участия в конкурсе. В итоге от Украины все же поехала Светлана Лобода, а Анастасия представила Россию. В день, когда Александр Рыбак праздновал победу в Москве, Анастасия Приходько с русско-украинской песней «Мамо» заняла 11-е место (а Лобода — 12-е).
После «Евровидения». В 2010-х певица записала два альбома, но по мере того, как на Украине разгорался военный конфликт, Приходько все активнее погружалась в политику и все более резко отзывалась о России. В 2017 году она получила звание Заслуженной артистки Украины, а через год заявила, что уходит со сцены и начинает политическую карьеру в партии Юлии Тимошенко. Приходько даже баллотировалась в Верховную Раду, но так и не заняла депутатское кресло. Зато во второй раз вышла замуж и родила двоих детей. А зимой 2021-го объявила, что возвращается в шоу-бизнес и уже работает над новыми песнями.
«Музыкальный коллектив Петра Налича»
«Евровидение 2010». Петр Налич начинал как интернет-мем, а стал большой звездой сцены. Его самодельный клип «Гитар» покорил рунет, а игривое «кам ту май будуар» доносилось из каждого утюга. Увы, мелодичная и душераздирающая Lost and Fogotten, которую «Музыкальный коллектив Петра Налича» исполнил в финале конкурса в Осло, не растрогала жюри и зрителей и заняла лишь 11-е место.
После «Евровидения». Несмотря на то, что песни Налича практически исчезли из ротации популярных радиостанций, группа продолжает гастролировать и выпускать новые альбомы. Последние несколько пластинок записывались на деньги, собранные на краудфандинговых платформах, — таким же образом финансируется новый двойной альбом коллектива, который должен увидеть свет осенью. Помимо этого Петр пишет музыку для фильмов и спектаклей и выступает как оперный певец.
Фото: eurovision.tv
«Бурановские бабушки»
«Евровидение 2012». Фольклорный ансамбль из села Бураново прославился исполнением популярных хитов на удмуртском языке и отбирался на «Евровидение» еще в 2010 году, но дойти до финала удалось только в 2012-м. На конкурсе в Баку очаровательные «Бабушки» с песней Party For Everybody заняли почетное второе место. За два дня до этого участницы коллектива получили звание Народных артисток Удмуртской республики.
После «Евровидения». Ансамбль активно гастролировал по России и Европе, часто мелькал на ТВ, про него сняли документальный фильм «Бурановские бабушки. Цель». Но в 2014 году продюсеры решили обновить и омолодить состав, продолжающий и сегодня выступать под именем «Бурановских бабушек» и исполнять песни оригинального коллектива. А те самые милые старушки с «Евровидения» создали новый ансамбль под названием «Бабушки из Бураново» и продолжают понемногу гастролировать и принимать туристов в родном селе. В апреле они выпустили в поддержку Манижи клип «Открываешь дверь настежь».
«Евровидение 2014». Новость о том, что Австрию на главном песенном конкурсе представит певица со стильной черной бородкой и звучным именем Кончита Вурст, «взорвала» мировые СМИ и соцсети, немедленно окрестившие ее «бородатой женщиной». А когда необычная участница в сияющем золотом платье заняла первое место с песней Rise Like a Phoenix, мир разделился на тех, кто кричал о моральном разложении Европы, и тех, кто праздновал победу толерантности.
После «Евровидения». Вурст стала лицом европейского ЛГБТ-движения и записала два альбома, но в 2017 году Томас Нойвирт, чьим альтер-эго и является Кончита, неожиданно заявил, что собирается «убить» певицу и попробовать что-то новое. Но позже сжалился и придумал двух персонажей вместо одного: женственную длинноволосую глэм-поп исполнительницу Кончиту и брутального электро-поп певца Вурста. Сейчас Нойвирт продолжает выступать, записывает новые треки и эпатирует публику, жонглируя образами и снимаясь в провокационных фотосессиях.
«Евровидение 2017 и 2018». Двоюродная сестра супруги Джигана Оксаны Самойловой Юлия пыталась штурмовать мировой песенный конкурс дважды. В 2017 году она не смогла приехать на «Евровидение» в Киев — местные власти закрыли ей въезд в Украину из-за того, что двумя годами ранее она выступала в Крыму без специального разрешения. В 2018-м певице вновь дали возможность представить Россию — с песней I Won’t Break, но ей не удалось пройти дальше полуфинала.
После «Евровидения». Неудачное выступление Самойловой вызвало шквал критики в ее адрес. Однако певица, как и обещала в песне, не сломалась: выпустила сольный альбом «Спи», написала книгу «Обычная необычная история» и продолжила заниматься музыкой и вести видеоблог «Будни на колесах». В 2020 году она вместе с Artic & Asti, Хабибом и другими музыкантами исполнила песню «Не все герои носят плащи», посвященную врачам, борющимся с COVID-19. Сейчас Юлия Самойлова периодически появляется на сцене, выпускает новые синглы и работает над вторым альбомом.