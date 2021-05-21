Где сейчас самые нашумевшие в России участники «Евровидения»

«Евровидение 2007». В начале 2000-х мужчина в женском платье на сцене никого не смущал, и все СНГ бодро отплясывало под жизнеутверждающее «Все будет хорошо». А в 2007 году Украина отправила Сердючку на «Евровидение» и не прогадала: эксцентричная исполнительница с сияющей звездой на голове заняла второе место.

После «Евровидения». Популярность Верки Сердючки в Европе резко возросла, а в России катастрофически упала: в названии и тексте конкурсной песни Dancing Lasha Tumbai общественность разглядела обидное завуалированное послание — Russia, goodbye — и оскорбилась. Андрею Данилко ограничили гастроли и съемки в России, а сам артист переживал тяжелую депрессию. Последующие 10 лет Данилко с переменным успехом записывал новые песни, выступал, снимался в кино (например, в голливудской комедии «Шпион») и в телевизионных мюзиклах. В 2018 году он объявил, что прощается с Веркой Сердючкой, но вскоре выступил в ее образе в финале «Евровидения» как приглашенная звезда. Поползли слухи о проблемах Данилко со здоровьем, которые усилились после того, как артист в слезах покинул студию шоу «X-Фактор», заявив, что не компетентен как наставник. В 2020 году Сердючка, тем не менее, записала англоязычный мини-альбом Sexy, а в 2021-м провела один из выпусков шоу «Орел и решка» вместе с Верой Брежневой.