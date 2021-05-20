17 лет спустя: звезды «Друзей» в трейлере спецвыпуска

Отмечается, что выпуск выйдет в эфир 27 мая. По данным издания, новый эпизод будет не очередной серией, а разговорным шоу с участием актеров. Также в выпуске примут участие приглашенные гости, среди которых Дэвид Бекхэм, Синди Кроуфорд, Кит Харингтон, Риз Уизерспун и другие звезды.