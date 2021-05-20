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20 мая 2021, новость

17 лет спустя: звезды «Друзей» в трейлере спецвыпуска

Исполнители главных ролей в популярном сериале воссоединились на съемочной площадке

Стриминговый сервис HBO Max выпустил официальный трейлер спецэпизода сериала «Друзья» — «Друзья: Воссоединение». 

Исполнители главных ролей — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт ЛеБлан, Лиза Кудроу, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер — воссоединяются спустя 17 лет, чтобы посетить съемочную площадку сериала и вспомнить, как именно проходили съемки легендарного ситкома.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что выпуск выйдет в эфир 27 мая. По данным издания, новый эпизод будет не очередной серией, а разговорным шоу с участием актеров. Также в выпуске примут участие приглашенные гости, среди которых Дэвид Бекхэм, Синди Кроуфорд, Кит Харингтон, Риз Уизерспун и другие звезды.

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Выходил в эфир в 1994—2004 годы и был признан одним из лучших в истории американского телевидения. Ситком получил шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус».

8.2
Друзья
1994/США12+мелодрамакомедия
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