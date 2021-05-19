Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
19 мая 2021, новость

Умер актер из «Бетховена» и «Кинг-Конга»

Чарльз Гродин скончался на 87-м году жизни
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Американский актер театра и кино Чарльз Гродин умер на 87-м году жизни в городе Уилтон, штат Коннектикут. Причиной смерти стал рак костного мозга, передает агентство Associated Press.

Гродин начал актерскую карьеру с роли барабанщика в фильме «2000 лье под водой». Но настоящая популярность пришла к нему благодаря ролям в нескольких частях «Бетховена», ремейке «Кинг-Конга» и комедии «Успеть до полуночи».

На протяжении 1990-х и начала 2000-х годов Чарльз Гродин вел развлекательную программу на телевидении, был либеральным политическим обозревателем на CBS. Актер также получил премию «Эмми» за работу на шоу Пола Саймона.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Чарльз Гродин
Charles Grodin
Бетховен
Умер старейший актер в мире
1 р.
Кинг Конг
1 р.
Успеть до полуночи
Киногид по России: 40 самых колоритных и завораживающих кадров
Бетховен 2
Сериал «Как я встретил вашу маму» получит сиквел
Звезды «Гарри Поттера» скорбят по Хелен МакКрори
19-летняя звезда «Папиных дочек» нашла работу в фитнес-клубе
Брыльска сомневается в популярности голливудской «Иронии судьбы»
Игорь Верник рассказал о последних днях жизни отца
Топалов и Лазарев воссоединились на съемках музыкального шоу
70-летний Билл Мюррей рассказал о мучениях на съемках
54-летний актер сериала «Чернобыль» умер от рака мозга
Глаза Гузеевой, наряд Гурченко: идеальная советская киногероиня
Самая влиятельная блондинка Голливуда: Риз Уизерспун — 45
Названа самая узнаваемая песня из советского кино
Автор мультфильмов о Винни Пухе умер после заражения COVID-19
Селезнева рассказала о «странно сложившейся жизни» Градовой
Боярская, Брыльска, Ахеджакова вспоминают Мягкова
Умер Андрей Мягков
В форме сердца: самые запоминающиеся поцелуи из кино
51-летняя Меньшова объяснила свой провал в «Танцах со звездами»
Стало известно, кто уговорил Джулию Робертс сняться в «Друзьях»
Красавец советского экрана: незабываемые роли Василия Ланового
Михалков, Гришаева и другие скорбят по Василию Лановому
Лопез и Макконахи воссоединились в честь 20-летия общего фильма
Путин предложил ввести уроки кино в школах
«"Ералаш" как студия закроется»: режиссер — о будущем сериала
Умер исполнитель роли СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре»
Памяти Бориса Грачевского: яркие цитаты о детях, юморе и жизни
Галкин, Бледанс, Безрукова и другие скорбят по Грачевскому
Ирина Апексимова отметила 55-летие
Любимые киногерои отмечают Новый год: атмосферное видео
Умер один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский
На 76-м году жизни умер исполнитель роли Бобы Фетта
Культовый корейский режиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса
Умер актер Борис Плотников
Актер Дэвид Проуз умер на 86-м году жизни
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут»
Названа самая узнаваемая киноцитата
«Он сделал из меня актера»: Певцов и другие скорбят по Виктюку
В Москве овациями проводили Армена Джигарханяна
«Щемит сердце»: Кудрявцева отреагировала на гибель соведущего
«Юмор осиротел»: друзья и коллеги вспоминают Михаила Жванецкого
Мэттью Макконахи — 51: лучшие роли главного красавчика Голливуда
Самый первый, самый лучший Бонд: памяти Шона Коннери
Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати и Крида
13 жутких детей: актеры из популярных хорроров тогда и сейчас
Дмитрий Певцов почтил память Николая Караченцова
Звезды «Улиц разбитых фонарей» воссоединились на съемках
Обаяние и порок: 12 выдающихся ролей Никиты Михалкова
Умерла 93-летняя народная артистка Ирина Скобцева
Дима Билан записал песню крокодила Гены для «Союзмультфильма»
Новые трейлеры
Ледяной драйв
Дублированный трейлер
Монстры за работой
Тизер (англ.)
Проклятый чиновник
Трейлер
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
Трейлер (дубл.)
Мир! Дружба! Жвачка!
Трейлер
Волшебный дракон
Дублированный трейлер
Монстры на каникулах: Трансформания
Дублированный трейлер
Монстры на каникулах: Трансформания
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Жительнице США вернули потерянное 35 лет назад кольцо Выйти на след владелицы помогли дети и соцсети
Популярные темы на «Детях»
Где взять жизненные силы 305
Как храните обувь? Просто Поболтать 128
Что подарить мужчине? Двойной повод 90
Фотоуроки: обсуждение фотографий 84
Леди
Нюша перестаралась с фотошопом и стала копией Юлии Волковой Пользователи сети перепутали певиц
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь