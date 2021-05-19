Умер актер из «Бетховена» и «Кинг-Конга»

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Американский актер театра и кино Чарльз Гродин умер на 87-м году жизни в городе Уилтон, штат Коннектикут. Причиной смерти стал рак костного мозга, передает агентство Associated Press.

Гродин начал актерскую карьеру с роли барабанщика в фильме «2000 лье под водой». Но настоящая популярность пришла к нему благодаря ролям в нескольких частях «Бетховена», ремейке «Кинг-Конга» и комедии «Успеть до полуночи».