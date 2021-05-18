HBO купила права на показ фильма с Чиповской

Драма продана для показа HBO Central Europe, в пакет которого входят каналы премиум-класса, включая флагманский HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2. Сумма сделки не раскрывается. Планируется, что фильм выйдет в эфир в октябре этого года.

События ленты разворачиваются в 1990-е годы в российской провинции. В центре сюжета — 13-летняя Маша, которая дружит с окружением своего отца — тренера по боксу и криминального авторитета. Главная героиня поет им джаз и мечтает стать певицей. Однажды Маша узнает, кто эти люди на самом деле и что они сделали с ее семьей. Повзрослев, она уезжает в Москву, чтобы разорвать все связи с прошлым.