HBO купила права на показ фильма с Чиповской

Американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO приобрела права на показ фильма «Маша» российского сценариста и режиссера Анастасии Пальчиковой, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу 1-2-3 Production.
Драма продана для показа HBO Central Europe, в пакет которого входят каналы премиум-класса, включая флагманский HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2. Сумма сделки не раскрывается. Планируется, что фильм выйдет в эфир в октябре этого года.
События ленты разворачиваются в 1990-е годы в российской провинции. В центре сюжета — 13-летняя Маша, которая дружит с окружением своего отца — тренера по боксу и криминального авторитета. Главная героиня поет им джаз и мечтает стать певицей. Однажды Маша узнает, кто эти люди на самом деле и что они сделали с ее семьей. Повзрослев, она уезжает в Москву, чтобы разорвать все связи с прошлым.
На фестивале «Кинотавр 2020» фильм был удостоен награды в номинации «Лучший дебют». Главные роли в картине исполнили Полина Гухман, Анна Чиповская, Максим Суханов, Александр Мизев и Ольга Гулевич. В российский прокат драма вышла 1 апреля 2020-го.