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18 мая 2021, новость

HBO купила права на показ фильма с Чиповской

Планируется, что фильм выйдет в эфир за рубежом в октябре
Кадр из фильма «Маша»

Американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO приобрела права на показ фильма «Маша» российского сценариста и режиссера Анастасии Пальчиковой, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу 1-2-3 Production.

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Драма продана для показа HBO Central Europe, в пакет которого входят каналы премиум-класса, включая флагманский HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2. Сумма сделки не раскрывается. Планируется, что фильм выйдет в эфир в октябре этого года.

События ленты разворачиваются в 1990-е годы в российской провинции. В центре сюжета — 13-летняя Маша, которая дружит с окружением своего отца — тренера по боксу и криминального авторитета. Главная героиня поет им джаз и мечтает стать певицей. Однажды Маша узнает, кто эти люди на самом деле и что они сделали с ее семьей. Повзрослев, она уезжает в Москву, чтобы разорвать все связи с прошлым.

На фестивале «Кинотавр 2020» фильм был удостоен награды в номинации «Лучший дебют». Главные роли в картине исполнили Полина ГухманАнна ЧиповскаяМаксим Суханов, Александр Мизев и Ольга Гулевич. В российский прокат драма вышла 1 апреля 2020-го.

4.2
Маша
2020/Россия16+драматриллеркриминал
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