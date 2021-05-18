Нагиев и Миронова вместе снимаются в комедии

Когда ты потерял память и 10 лет прожил в первобытном обществе на диком острове, то знаешь: чтобы завоевать любовь женщины, тебе нужно крепкое копье, острый каменный нож и дюжина коз <...> Но когда моего героя возвращают домой, оказывается, что все не так просто. Надо вспомнить все: себя, сына, прежнюю любовь — и стать другим человеком.