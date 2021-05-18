Нагиев и Миронова вместе снимаются в комедии

В Москве стартовали съемки фильма под рабочим названием «Мой папа — вождь!». Режиссером проекта выступает Егор Кончаловский, снявший такие нашумевшие боевики, как «Антикиллер» и «Побег», — таким образом, картина станет для него дебютом в жанре семейной комедии.
Главную роль в фильме исполняет Дмитрий Нагиев. По сюжету его герой — капитан дальнего плавания, волею судеб ставший вождем африканского племени, — возвращается на родину и пытается найти общий язык с женой и сыном. Но этому мешают дикарские замашки вождя и прочие обстоятельства.
Когда ты потерял память и 10 лет прожил в первобытном обществе на диком острове, то знаешь: чтобы завоевать любовь женщины, тебе нужно крепкое копье, острый каменный нож и дюжина коз <...> Но когда моего героя возвращают домой, оказывается, что все не так просто. Надо вспомнить все: себя, сына, прежнюю любовь — и стать другим человеком.
В проекте также задействованы Мария Миронова, Евгений Романцов, Федор Добронравов, Ольга Хохлова, Максим Лагашкин, Роман Мадянов и другие актеры. Кроме того, в фильме появится мама режиссера, Наталья Аринбасарова.
Производством картины занимаются молодая кинокомпания «Окапи продакшн» и Киностудия им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ. Дата выхода фильма «Мой папа — вождь!» пока не известна.