Безрукова, Водонаева, Валюшкина на премьере сериала с Мороз

Главная героиня сериала «Клиника счастья» — талантливый врач-сексолог и эндокринолог Алена Липницкая. Ей 50 лет, но выглядит она на 35. Успешная, позитивная, энергичная, Алена вывела уникальную формулу счастья. Каждый день в своей клинике она принимает пациентов, чьи проблемы со здоровьем уходят корнями в сексуальную жизнь, и вместе с командой врачей помогает мужчинам и женщинам излечиться и стать по-настоящему счастливыми. Но однажды идеальная жизнь Алены рушится.