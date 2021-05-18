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18 мая 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Безрукова, Водонаева, Валюшкина на премьере сериала с Мороз

Звезды поддержали выход «Клиники счастья»
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В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера нового сериала «Клиника счастья». Исполнившая в нем главную роль Дарья Мороз прошла по красной дорожке и вместе с коллегами по проекту — Артемом Ткаченко, Анатолием Белым, Романом Маякиным и другими — представила шоу первым зрителям.

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Гостями вечера стали Ирина Безрукова, Елена Летучая, Анна Банщикова, Анна Александрова, Алена ВодонаеваЕлена Валюшкина, Анна Чурина, Никита Тарасов, Родион Газманов и многие другие.

Главная героиня сериала «Клиника счастья» — талантливый врач-сексолог и эндокринолог Алена Липницкая. Ей 50 лет, но выглядит она на 35. Успешная, позитивная, энергичная, Алена вывела уникальную формулу счастья. Каждый день в своей клинике она принимает пациентов, чьи проблемы со здоровьем уходят корнями в сексуальную жизнь, и вместе с командой врачей помогает мужчинам и женщинам излечиться и стать по-настоящему счастливыми. Но однажды идеальная жизнь Алены рушится.

«Клиника счастья» — это оригинальный сериал онлайн-кинотеатра KION. С 19 мая на сервисе будут доступны первые две серии, новые эпизоды будут выходить по средам.

Клиника счастья
2021/Россия18+драмакомедия
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