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18 мая 2021, новость

Ведущая «Первого канала» собралась стать губернатором

Марина Ким выдвинет свою кандидатуру на выборах губернатора Хабаровского края
Марина Ким | Источник: Legion-Media.ru

Ведущая утреннего шоу на «Первом канале» Марина Ким планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Хабаровского края, сообщает Znak.com.

Она заявит о своих намерениях, будучи членом партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

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Источник в партии сообщил журналистам, что, по его мнению, «хабаровчане такому кандидату обрадуются».

Исполнительный секретарь центрального совета «Справедливой России» Дмитрий Гусев сказал изданию, что телеведущая собирается пойти на выборы не губернатора, а депутата Госдумы от Дальнего Востока.

38-летняя Марина Ким родилась в Ленинграде в русско-корейской семье. Окончила факультет международных отношений МГИМО, затем начала карьеру на телевидении: поработала на «РБК-ТВ», телеканале «Россия» в программах «Вести», «Вести в субботу», «Вести недели», а затем перешла на «Первый канал».

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