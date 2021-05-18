Ведущая «Первого канала» собралась стать губернатором

Марина Ким | Источник: Legion-Media.ru

Ведущая утреннего шоу на «Первом канале» Марина Ким планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Хабаровского края, сообщает Znak.com.

Она заявит о своих намерениях, будучи членом партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Источник в партии сообщил журналистам, что, по его мнению, «хабаровчане такому кандидату обрадуются».

Исполнительный секретарь центрального совета «Справедливой России» Дмитрий Гусев сказал изданию, что телеведущая собирается пойти на выборы не губернатора, а депутата Госдумы от Дальнего Востока.