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18 мая 2021, новость

Муж облил Скарлетт Йоханссон зеленой слизью на вручении премии

Актриса удостоилась специальной награды «Признание поколения»
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7
фотографий
7
фотографий

В минувшие выходные в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards, в рамках которой почетной награды «Признание поколения» удостоилась Скарлетт Йоханссон. Звезда «Мстителей» не смогла присутствовать на церемонии лично, однако вышла на видеосвязь с залом и произнесла прочувствованную благодарственную речь.

Актриса поблагодарила многочисленных членов съемочных групп, без поддержки которых она, по ее словам, не могла бы развиваться как исполнительница. В конце этой трогательной речи супруг актрисы Колин Жост вылил на голову Йоханссон тазик зеленой жижи — слайма, которым любят играть дети.  

Во время загрузки произошла ошибка.

«Какого черта?» — возмутилась Йоханссон. «MTV! Тебя заслаймили!» — радостно восклицает Жост, подразумевая традицию обливать лауреата зеленым слаймом. Правда, муж актрисы перепутал MTV Movie & TV Awards с другой премией — канала Nickelodeon.

Напомним, новая картина с участием Скарлетт Йоханссон — сольник о ее героине из «Мстителей» «Черная Вдова» — выйдет летом 2021 года.

Яркие роли и необычные образы Скарлетт Йоханссон
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