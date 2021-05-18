Муж облил Скарлетт Йоханссон зеленой слизью на вручении премии

В минувшие выходные в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards, в рамках которой почетной награды «Признание поколения» удостоилась Скарлетт Йоханссон. Звезда «Мстителей» не смогла присутствовать на церемонии лично, однако вышла на видеосвязь с залом и произнесла прочувствованную благодарственную речь.
Актриса поблагодарила многочисленных членов съемочных групп, без поддержки которых она, по ее словам, не могла бы развиваться как исполнительница. В конце этой трогательной речи супруг актрисы Колин Жост вылил на голову Йоханссон тазик зеленой жижи — слайма, которым любят играть дети.
«Какого черта?» — возмутилась Йоханссон. «MTV! Тебя заслаймили!» — радостно восклицает Жост, подразумевая традицию обливать лауреата зеленым слаймом. Правда, муж актрисы перепутал MTV Movie & TV Awards с другой премией — канала Nickelodeon.
Напомним, новая картина с участием Скарлетт Йоханссон — сольник о ее героине из «Мстителей» «Черная Вдова» — выйдет летом 2021 года.